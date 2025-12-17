पोलिसांच्या वाहनावर दगडफेक
पोलिसांच्या वाहनावर दगडफेक
खारघरमध्ये दोघा दुचाकीस्वारांवर गुन्हा
नवी मुंबई, ता. १७ (वार्ताहर) : खारघर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत सोमवारी मध्यरात्री पोलिसांच्या स्ट्रायकिंग वाहनावर दुचाकीस्वारांनी दगडफेक केली होती. या प्रकरणात खारघर पोलिसांनी दोघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
नवी मुंबई पोलिस आयुक्तालयाचे परिमंडळ-३ मधील स्ट्रायकिंग वाहन खारघर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत सोमवारी (ता. १५) मध्यरात्री पेट्रोलिंग करत होते. मुंबई-पुणे महामार्गालगत बेलपाडा परिसरात काही तृतीयपंथींना पोलिसांनी हुसकावून लावले. याच कारवाईदरम्यान दुचाकीवरुन आलेल्या दोन अनोळखी व्यक्तींनी पोलिसांच्या स्ट्रायकिंग वाहनाच्या चालकाच्या बाजूला दगडफेक करुन दुचाकीवर पलायन केले. यामुळे वाहनाच्या साईड मिररची काच फुटली आहे. या प्रकरणात खारघर पोलिसांनी दोघांविरोधात भा.न्या.सं. कलम १२५, ३२४ (३) तसेच सरकारी मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंध कायदा १९८४ चे कलम ३ अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच दोन्ही आरोपींचा शोध घेण्यासाठी सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात आहेत.
