आचार्य भिसे विद्यालयामध्ये टीडी लसीकरण व सिकलसेल तपासणी मोहीम
आचार्य भिसे विद्यालयामध्ये टीडी लसीकरण व सिकलसेल तपासणी मोहीम; १२ संशयित रुग्ण आढळले
आचार्य भिसे विद्यालयात लसीकरण व सिकलसेल तपासणी
कासा, ता. १७ (बातमीदार) : प्राथमिक आरोग्य केंद्र तवा यांच्या वतीने आचार्य भिसे विद्यालयात तीनदिवसीय आरोग्य मोहीम राबवण्यात आली. या उपक्रमात ३५० विद्यार्थ्यांना टीडी (टिटॅनस-डिफ्थेरिया) लस देण्यात आली, तर ३०० विद्यार्थ्यांची सिकलसेल तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत १२ विद्यार्थी संशयित सिकलसेल बाधित आढळले असून त्यांना पुढील उपचारांसाठी मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.
वैद्यकीय अधिकारी डॉ. एन. आहेर यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉ. स्नेहा व त्यांच्या पथकाने ही मोहीम राबवली. पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात सिकलसेलचे प्रमाण अधिक असल्याने, विद्यार्थ्यांनी व पालकांनी नियमित तपासणी आणि उपचारांबाबत जागरूक राहणे आवश्यक असल्याचे डॉक्टरांनी या वेळी सांगितले. या मोहिमेच्या यशस्वीतेसाठी मुख्याध्यापक अनघा गायकवाड, उपसरपंच हरेश मुकणे आणि शाळेतील शिक्षकांनी विशेष सहकार्य केले.
