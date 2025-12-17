राज्यभरातील बालकलाकारांची रंगतदार चढाओढ
राज्यभरातील बालकलाकारांची रंगतदार चढाओढ
‘नाट्यसंपदा’ नगरीत रंगली ४३ वी बालनाट्य स्पर्धा
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १७ ः राज्यभरातील बालकलाकारांच्या अभिनय कौशल्याची, कल्पकतेची आणि रंगमंचावरील आत्मविश्वासाची कसोटी पाहणारी ४३ वी राज्यस्तरीय बालनाट्य स्पर्धा डोंबिवलीत उत्साहात पार पडली. दोन दिवस चाललेल्या या स्पर्धेत मुंबई, पुणे, ठाणे, कल्याण आणि डोंबिवली परिसरातील १८ संस्थांनी सहभाग घेतला होता. रंगमंचावर चुरशीची आणि रंगतदार चढाओढ पाहायला मिळाली. प्रत्येक नाटकातून मुलांच्या भावविश्वाचा, सामाजिक जाणिवांचा आणि सर्जनशीलतेचा वेगळा पैलू उलगडत गेला.
बालनाट्य स्पर्धा श्रीकला संस्कार न्यास, श्री लक्ष्मीनारायण संस्था आणि डोंबिवलीकर एक सांस्कृतिक परिवार यांच्या संयुक्त विद्यमाने आचार्य अत्रे रंगमंदिरात आयोजित करण्यात आली होती. गेली ४२ वर्षे बालरंगभूमीच्या माध्यमातून नाट्यसंस्कार रुजविण्याचे कार्य श्रीकला संस्कार न्यास सातत्याने करत आहे. बालनाट्य शिबिरे, नाट्यप्रशिक्षण कार्यशाळा आणि विविध सांस्कृतिक उपक्रमांमुळे संस्थेची राज्यभर ओळख निर्माण झाली आहे. स्पर्धेचे परीक्षण धनंजय देशपांडे, संजय हळदीकर आणि पल्लवी वाघ केळकर यांनी केले. स्पर्धेतील नाट्य विषय वैविध्य, सादरीकरण आणि अभिनयाच्या दृष्टीने दर्जेदार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
वंदना गुप्ते यांना समर्पित
यंदाची स्पर्धा ज्येष्ठ अभिनेत्री वंदना गुप्ते यांना समर्पित करण्यात आली होती. त्यांच्या नाट्य कारकिर्दीचा आढावा घेणारी ‘नाट्यसंपदा नगरी’ ही संकल्पना रसिकांचे लक्ष वेधून घेणारी ठरली. या निमित्ताने वंदना गुप्ते स्वतः उपस्थित राहून बालकलाकारांशी संवाद साधत त्यांना मोलाचे मार्गदर्शन केले.
‘अतुल करंडक’ सुरू
यंदापासून प्रथम क्रमांकासाठी दिवंगत अतुल परचुरे यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ ‘अतुल करंडक’ सुरू करण्यात आला. ‘बदला’ (सेक्रेड हार्ट स्कूल, कल्याण) या बालनाट्याने प्रथम क्रमांक पटकावला. एकूणच या स्पर्धेमुळे बालरंगभूमीची चळवळ अधिक मजबूत होत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.