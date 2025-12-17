आश्रम शाळेत रांगोळी प्रशिक्षण कार्यशाळा
माणगाव, ता. १७ (वार्ताहर) : येथील वनवासी कल्याण आश्रमशाळा, माणगाव येथे १३ व १४ डिसेंबर रोजी दोनदिवसीय रांगोळी प्रशिक्षण कार्यशाळा घेण्यात आली. या कार्यशाळेचे उद्घाटन महिला, बालकल्याण व युवक कल्याण समितीच्या सभापती नंदिनी नितीन बामगुडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी समितीच्या कार्यकर्त्या भारती महाळुंगे उपस्थित होत्या.
इयत्ता सहावी ते आठवीतील २५ मुले व २५ मुली या प्रशिक्षणात सहभागी झाले होते. रांगोळीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी संस्कार भारतीच्या कार्यकर्त्या सुचिता चापनेरकर, प्रतिभा करंदीकर तसेच सतीश थवे हे मुंबई येथून उपस्थित होते. शाळेचे मुख्याध्यापक उत्तम पाटील व अरुण पाटील उद्घाटनासाठी तसेच दोन्ही दिवसांच्या कार्यशाळेसाठी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन वसतिगृह अधीक्षिका मीनाक्षी कांबळे यांनी केले.
दोनदिवसीय कार्यशाळेत विद्यार्थ्यांनी विविध प्रकारच्या रांगोळ्या काढण्याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला. शाळेचे रौप्यमहोत्सवी वर्ष असल्याने समारोपावेळी सर्व विद्यार्थ्यांनी मिळून रौप्यमहोत्सवाची आकर्षक रांगोळी साकारली. कार्यक्रमाच्या समारोपप्रसंगी विद्यार्थ्यांनी आपल्या अनुभवांचे मनोगत व्यक्त केले. या वेळी प्राथमिक विभागाच्या शिक्षिका प्रवीणा पाटील यांनी सर्वांचे आभार मानत पुढील वर्षीही विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी संस्कार भारतीच्या कार्यकर्त्यांना आमंत्रण दिले.
