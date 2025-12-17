गॅस पाईपलाईनच्या कामात रस्त्यांची दुरावस्था
कोट्यवधींच्या रस्त्यांचे विद्रुपीकरण
पालघरमध्ये गॅस पाइपलाइनच्या कामामुळे दुरवस्था; नगर परिषद प्रशासनाचे दुर्लक्ष
पालघर, ता. १७ : पालघर शहरात सध्या सुरू असलेल्या गॅस पाइपलाइनच्या कामामुळे शहराचे रस्ते आणि साइड पट्ट्यांची पुरती वाट लागली आहे. नगर परिषद प्रशासनाने कोट्यवधी रुपये खर्च करून तयार केलेल्या नवीन रस्त्यांची कंत्राटदाराकडून नासधूस केली जात असून, यामुळे वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
गॅस पाइपलाइन टाकताना रस्त्यापासून ठरावीक अंतर सोडून खोदाई करणे आवश्यक असताना, कंत्राटदाराकडून चक्क रस्त्याच्या साइड पट्ट्या जशा-तशा खोदून पाइप टाकले जात आहेत. हे काम करण्यासाठी कुशल कामगारांऐवजी नाक्यावरचे मजूर वापरले जात असल्याने कामाचा दर्जा अत्यंत सुमार आहे. अनेक ठिकाणी काँक्रीटचे रस्ते ट्रॅक्टर व्हायब्रेटरने फोडून पाइपलाइन टाकली जात आहे आणि त्यानंतर हे खड्डे व्यवस्थित न बुजवता तसेच सोडून दिले जात आहेत.
शहरातील अनेक प्रभागांमध्ये आधीच रस्ते अरुंद आहेत. त्यातच साइड पट्ट्या खोदून ठेवल्यामुळे वाहने उभी करण्यासाठी जागा उरलेली नाही. परिणामी, वाहनचालकांना रस्त्याच्या मधोमध वाहने उभी करावी लागत असल्याने वाहतूक कोंडीत भर पडत आहे. पादचाऱ्यांनाही चालण्यासाठी जागा नसल्याने त्यांना जीव मुठीत धरून रस्त्यावरून चालावे लागत आहे.
प्रशासनाचे दुर्लक्ष
सध्या नगर परिषद प्रशासन निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असल्याचा फायदा घेत कंत्राटदार नियमांना बगल देऊन काम उरकत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये आहे. सरकारी मालमत्तेची होणारी ही हानी रोखण्यासाठी नगरपरिषदेने या कामाची त्वरित पाहणी करून दोषी कंत्राटदारावर कारवाई करावी, अशी मागणी पालघरमधील रहिवासी करत आहेत.
कामाची अभियंत्यांकडून पाहणी करून घेतो. त्यानुसार ती सर्व कामे नियमानुसार ठेकेदारकडून व्यवस्थित सुस्थितीत करून घेण्यात येतील. नागरिकांना त्रास होणार नाही याची नगर परिषद हमी देत आहे.
प्रशांत जाधव, मुख्याधिकारी, पालघर
