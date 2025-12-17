‘शरद पवार आणि पुलोदचा प्रयोग’ पुस्तकाचे प्रकाशन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : ‘शरद पवार आणि पुलोदचा प्रयोग’ या पुस्तकाचे प्रकाशन नुकतेच मुंबई येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये उत्साहात झाले. कला व वाणिज्य महाविद्यालय माढा येथील राज्यशास्त्र विभागप्रमुख प्रो. डॉ. दत्तात्रय काळे यांनी हे पुस्तक लिहिले आहे व ‘सकाळ प्रकाशन’ने हे पुस्तक प्रकाशित केले आहे. या कार्यक्रमात शरद पवार यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
माजी केंद्रीय मंत्री व ज्येष्ठ नेते शरदचंद्र पवार यांच्या ८५व्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले होते. या पुस्तकामध्ये शरद पवार यांची लहान वयापासून ते सध्याच्या कालावधीपर्यंत जडणघडण कशा पद्धतीने झाली व त्यांचा सर्वात मोठा राजकीय निर्णय म्हणजे १९७८ साली महाराष्ट्रात अनेक पक्षांना एकत्रित करून केलेला पुरोगामी लोकशाही दलाच्या शासनाचा प्रयोग होय. या प्रयोगाची पार्श्वभूमी तसेच देशातील सर्वात तरुण मुख्यमंत्री म्हणून शरद पवार यांनी केलेल्या कामगिरीचा सविस्तर आढावा या पुस्तकातून घेतला गेला आहे.
पुस्तक प्रकाशनाच्या या कार्यक्रमाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, आमदार जयंत पाटील, माजी मंत्री अनिल देशमुख, खासदार नीलेश लंके यांच्यासह माजी मंत्री राजेश टोपे यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ नेते व उद्योजक उपस्थित होते.
