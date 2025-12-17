अखेर वाशी बसस्थानकातून बस सेवा सुरू
अखेर वाशी बस स्थानकातून सेवा सुरू
आचारसंहितेपूर्वी प्रशासनाचा मोठा निर्णय; प्रवाशांना दिलासा
तुर्भे, ता. १७ (बातमीदार) ः बहुप्रतीक्षित वाशी बस स्थानकामधून अखेर मंगळवार (ता. १७)पासून बससेवा सुरू करण्यात आली आहे. पालिकेचे आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या आदेशाने ही बससेवा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. निवडणुकीची आचारसंहिता घोषित होण्याच्या काही तास अगोदरच हे बस स्थानक सुरू करण्यात आले.
पालिकेकडून २०२० मध्ये १९० कोटी रुपये खर्चून अत्याधुनिक वाशी बस डेपोचे काम सुरू करण्यात आले होते. या बस स्थानकाची इमारत २१ माळ्यांची असून, या ठिकाणी कार्यालये, पार्किंग, हाॅटेल, सभागृह विकसित केले आहे. हे काम पूर्ण होऊन एक वर्ष उलटले, तरी हा डेपो प्रवाशांच्या सेवेमध्ये उपलब्ध नव्हता, तर राजकीय श्रेयवादावरून या बस स्थानकाचे उद्घाटन रखडल्याची चर्चा नवी मुंबईकरांमध्ये होती. यामुळे जनतेमध्ये प्रशासन आणि नवी मुंबईतील राजकीय पक्षांचे नेते यांच्याविषयी संतापाची भावना निर्माण झाली होती. अखेर काही महिन्यांपूर्वी भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर मंगळवारपासून हे स्थानक प्रवाशांच्या सेवेत दाखल झाले आहे. दरम्यान, सध्या केवळ बस स्थानक कार्यान्वित करण्यात आले असून, अन्य कोणत्याही सेवा येथून देण्यात आलेल्या नाहीत.
‘हे’ असतील मार्ग
या बस स्थानकामधून वाशी रेल्वे स्थानक आणि तुर्भेकडून कोपरखैरणेकडे जाणाऱ्या सर्व बस या स्थानकामधून जाणार आहेत. कोपरखैरणेकडून वाशी रेल्वे स्थानक आणि तुर्भे, पनवेलकडे जाणाऱ्या बस वाशी स्थानकातून जाणार नाहीत. त्या बस पूर्वीप्रमाणेच भावे नाट्यगृहपासून डावीकडून पुढे जातील. कोपरखैरणेकडून वाशी रेल्वे स्थानकाकडे जाणाऱ्या बस भावे नाट्यगृह बस थांब्याहून पुढे अपना बाजार, वाशी स्थानकाकडे जातील.
बेस्ट निर्णय प्रलंबित
सध्या केवळ एनएमएमटीच्या बस या स्थानकातून जाणार आहेत. बेस्ट प्रशासनालादेखील या स्थानकातून बस सोडण्यास सांगितले आहे, परंतु यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे बेस्टच्या बस पूर्वीप्रमाणे भावे नाट्यगृहाच्या विरुद्ध बाजूच्या (वाशी बस स्थानकाबाहेरील) बस थांब्यावरूनच जाणार आहेत.
