बेकायदा आशाप्रभा न्यू इंग्लिश स्कूलवर गुन्हा दाखल
बेकायदा आशाप्रभा न्यू इंग्लिश स्कूलवर गुन्हा दाखल
विद्यार्थ्यांसह शासनाची फसवणूक; खांदेश्वर पोलिसांची कारवाई
पनवेल, ता. १७ (वार्ताहर) : पनवेल तालुक्यातील विचुंबे येथील आशाप्रभा न्यू इंग्लिश स्कूल ही शाळा कोणतीही शासकीय मान्यता किंवा स्थानिक प्राधिकरणाचे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) न घेता तब्बल १० वर्षांहून अधिक काळ चालवली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी शाळा व्यवस्थापनाविरोधात खांदेश्वर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, या प्रकारामुळे शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पंचायत समितीचे गट शिक्षणाधिकारी शाहू बाबुराव सतपाल यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, २०१४ पासून ही शाळा बेकायदा सुरू होती. बालकांचे मोफत व सक्तीचे शिक्षणाचा हक्क अधिनियम (आरटीई) २००९ मधील कलम १८ नुसार कोणतीही शाळा शासनाची मान्यता घेतल्याशिवाय सुरू करता येत नाही, मात्र या स्पष्ट तरतुदीला डावलून शाळा चालवण्यात येत असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. या शाळेत विद्यार्थ्यांना अनधिकृत प्रवेश देण्यात आला असून, त्यांच्याकडून नियमितपणे शैक्षणिक फी वसूल करण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. तसेच शाळेकडून बेकायदा पद्धतीने युडायस कोडचा वापर करून शासनाकडून मिळणाऱ्या सुविधांचा गैरफायदा घेण्यात आल्याचा आरोप आहे. यामुळे शासनाची आर्थिक फसवणूक तर झालीच, शिवाय पालक व विद्यार्थ्यांचीही दिशाभूल करण्यात आली असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणी खांदेश्वर पोलिसांनी आशाप्रभा न्यू इंग्लिश स्कूलचे अध्यक्ष बाळाराम पाटील, स्थानिक स्कूल कमिटीचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम भोईर आणि शाळेच्या मुख्याध्यापिका रुपा जीवन शेट्टे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
