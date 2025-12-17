सिमेंट प्लांटच्या प्रदूषणाने नागरिक हैराण
तुर्भे-खैरणे एमआयडीसीत धुळीचे साम्राज्य; आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर
तुर्भे, ता. १७ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून वायुप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कारवाई केली जात असली, तरी प्रत्यक्षात अनेक औद्योगिक भागांमध्ये नियमांची सर्रास पायमल्ली होत असल्याचे चित्र आहे. विशेषतः तुर्भे व खैरणे एमआयडीसी परिसरात सुरू असलेल्या आरएमसी (रेडी मिक्स काँक्रीट) आणि सिमेंट प्लांटमुळे परिसरातील नागरिकांचे जगणे अक्षरशः असह्य झाले आहे.
या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची, कामगारांची व वाहनांची वर्दळ असते, मात्र आरएमसी प्लांटमधून उडणाऱ्या सिमेंटच्या धुळीमुळे नागरिकांना तोंडावर रुमाल किंवा मास्क लावूनच प्रवास करावा लागत आहे. एका बाजूला आरएमसी प्लांट, तर दुसऱ्या बाजूला एमआयडीसीमध्ये सुरू असलेली रस्ते व पाइपलाइन टाकण्याची कामे, यामुळे परिसरात सतत धुळीचे साम्राज्य पसरले आहे. यंत्रांचा कर्कश आवाज आणि हवेत पसरलेली सूक्ष्म धूळ यामुळे नागरी वस्त्यांमधील रहिवासी हैराण झाले आहेत. या धुळीतील सूक्ष्म कणांमुळे दमा, क्षयरोग तसेच इतर श्वसनविकारांचे रुग्ण वाढत असल्याचा दावा स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. नवी मुंबई परिसरात सुमारे ३३ हून अधिक आरएमसी प्लांट असून, त्यापैकी नऊ सिडको हद्दीत, तर उर्वरित २२ प्लांट एमआयडीसी हद्दीत कार्यरत आहेत. महापे, खैरणे, पावणे व तुर्भे एमआयडीसीमध्ये या प्लांटचे जाळे मोठ्या प्रमाणात पसरले आहे. तुर्भे एमआयडीसीतील इंदिरा नगर, गणपती पाडा, बोनसरी गाव तसेच दगड खाणी परिसरातील नागरी वस्त्यांमधील सुमारे ७५ टक्क्यांहून अधिक रहिवाशांना दमा व श्वसनविकारांचा त्रास होत असल्याचा आरोप आहे. धुळीबरोबरच काही प्लांटमधून निघणारे सांडपाणी थेट रस्त्यावर सोडले जात असल्याने परिस्थिती आणखी गंभीर बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तातडीने ठोस कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी संतप्त नागरिकांकडून होत आहे.
याबाबत प्रदूषण मंडळाकडे वारंवार लेखी तक्रारी करण्यात आल्या आहेत; मात्र अद्याप ठोस अशी कारवाई करण्यात आलेली नाही. सिमेंट प्लांटमुळे परिसरात धूळ पसरली जाऊन श्वसनाचे आजर वाढल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे, असे उबाठा शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख महेश कोटीवले यांनी सांगितले.
