डॉक्टरांची हलगर्जी गर्भवतीच्या जीवावर
ओसरवीरा उपकेंद्रातील कर्मचाऱ्यांवर निष्काळजीचा आरोप
कासा, ता. १७ (बातमीदार) ः डहाणूतील तवा प्राथमिक आरोग्य केंद्राअंतर्गत येणाऱ्या ओसरवीरा येथील एका गर्भवती महिलेची प्रकृती चिंताजनक झाली होती. उपकेंद्रातील डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीमुळे ही परिस्थिती उद्भवल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
ओसरवीरा डोंगरीपाड्यातील अनुसया वरठा यांना शुक्रवारी (ता. १२) अचानक तीव्र पोटदुखीचा त्रास झाला. वैद्यकीय मदतीसाठी त्यांच्या कुटुंबीयांनी डॉक्टरला चार-पाच वेळा दूरध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; मात्र प्रतिसाद दिला नसल्याचा आरोप महिलेच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. तर धानिवरी उपकेंद्रातील कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट माहिती देण्याऐवजी टाळाटाळ करताना डॉक्टर बैठकीला गेल्याचे सांगितले होते; मात्र तवा प्राथमिक आरोग्य केंद्र कार्यालयात चौकशी केली असता, त्या दिवशी कोणतीही बैठक नसल्याचे तसेच डॉक्टरांचा रजेचा अर्जही आला नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. रजेचा अर्ज नंतर व्हॉट्सॲपवर पाठवल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
मनुष्यबळाची कमतरता
- ओसरवीरा परिसरात डॉक्टरांच्या निष्काळजीमुळे एका गर्भवती महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटना यापूर्वीही घडली होती. आशागड प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॉक्टरांशिवाय महिलेची प्रसूती झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. या प्रकरणात संबंधित डॉक्टरांचे निलंबन करण्यात आले होते.
- डहाणू तालुक्यात सध्या दोन उपजिल्हा रुग्णालये, नऊ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ६६ उपआरोग्य केंद्रे कार्यरत आहेत; मात्र मनुष्यबळाची अनुपस्थितीबरोबर हलगर्जीमुळे यंत्रणेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
घटनेबाबत गुरुवारी (ता. ११) सखोल चौकशी करण्यात आली आहे. त्याचा अहवाल वरिष्ठांकडे सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर दोषींवर कारवाई होईल.
- डॉ. ऋग्वेद दुधात, तालुका वैद्यकीय अधिकारी, डहाणू
