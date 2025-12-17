नवी मुंबईत उबाठा–काँग्रेसला मोठा धक्का
नवी मुंबईत उबाठा-काँग्रेसला मोठा धक्का
मढवी कुटुंबीयांसह पूनम पाटील यांचा शिंदे गटात प्रवेश
वाशी, ता. १७ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीची घोषणा होताच शहरातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, त्याच पार्श्वभूमीवर घडलेल्या एका महत्त्वाच्या घडामोडीने उबाठा शिवसेना आणि काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे. शिवसेना उबाठा गटाचे माजी नगरसेवक एम. के. मढवी, करण मढवी, माजी नगरसेविका विनया मढवी तसेच नवी मुंबई जिल्हा काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्ष पूनम पाटील यांनी शिवसेना शिंदे गटात जाहीर प्रवेश केला आहे.
ठाणे येथे आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य कार्यक्रमात राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश पार पडला. या वेळी शिंदे गटातील अनेक नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या प्रवेशामुळे नवी मुंबईतील राजकीय समीकरणांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मढवी कुटुंबीयांचे ऐरोली आणि परिसरातील राजकारणात प्रभावी स्थान मानले जाते. विविध प्रभागांमध्ये त्यांचा दांडगा जनसंपर्क असून, स्थानिक प्रश्नांवर सातत्याने सक्रिय भूमिका घेतल्यामुळे त्यांना चांगला जनाधार लाभलेला आहे. त्यामुळे त्यांच्या शिंदे गटातील प्रवेशामुळे उबाठा गटाच्या संघटनात्मक ताकदीला मोठी खिंडार पडल्याचे चित्र आहे. तसेच नवी मुंबई जिल्हा काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षपदावर कार्यरत असलेल्या पूनम पाटील यांच्या पक्षांतरामुळे काँग्रेसलाही मोठा फटका बसला आहे. संघटन मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या काँग्रेससाठी हा धक्का मानला जात असून, आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रवेश विशेष महत्त्वाचा ठरत आहे. या वेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नव्याने पक्षात प्रवेश केलेल्या सर्व नेत्यांचे स्वागत केले. शिवसेना शिंदे गटाची विकासाभिमुख भूमिका, लोकाभिमुख निर्णय आणि कार्यक्षम प्रशासनावर विश्वास ठेवून अनेक अनुभवी व जनाधार असलेले नेते आमच्यासोबत येत आहेत. नवी मुंबईच्या सर्वांगीण विकासासाठी हे सर्व नेते महत्त्वाची भूमिका बजावतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, या पक्षप्रवेशामुळे उबाठा गट आणि काँग्रेसमध्ये अंतर्गत हालचालींना वेग आला असून, शिंदे गटाची ताकद मात्र अधिक भक्कम झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.