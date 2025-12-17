बस स्टॉपवर मूलभूत सुविधांचा अभाव; प्रवाशांची गैरसोय, आरोग्याचा धोका वाढला !
बस स्थानकावर मूलभूत सुविधांचा अभाव
प्रवाशांची गैरसोय ः आरोग्याचा धोका वाढला
उलवे, ता. १७ (बातमीदार) : उलवे नोडमधील सेक्टर दोन येथील मार्वल सोहम बस स्थानक येथे अद्याप अधिकृत थांबा नसून प्रवाशांना उन्हातच उभे राहावे लागत आहे. तर, मूलभूत सुविधांचीही वाणवा असल्याने नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे.
उलवे नोडमधील सेक्टर दोन येथील मार्वल सोहम बस स्थानक या ठिकाणी पदपथाचा अभाव असून रस्त्याकडेला उभे राहणेही प्रवाशांसाठी धोकादायक ठरत आहे. या ठिकाणी विविध घटकांकडून कचरा, बांधकामाचा डेब्रिज आणि घाण मोठ्या प्रमाणावर टाकली जाते. त्यामुळे नागरिकांना घाणीत उभे राहून बसची वाट पाहावी लागते. या अस्वच्छतेमुळे परिसरात डासांची उत्पत्ती मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, आजारांचा धोका वाढत असल्याची भीती नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, वाढत्या लोकसंख्येसह उलवे नोड वेगाने विकसित होत असताना सार्वजनिक वाहतूक सुविधा, सुरक्षितता आणि आरोग्य याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
प्रवाशांची सुरक्षितता आणि आरोग्य धोक्यात आले असून याकडे सिडकोने गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. निवारा शेडसह अधिकृत बस थांबा, पदपथ आणि स्वच्छतेबाबत तातडीने ठोस उपाययोजना करण्यात याव्यात, असे मत रहिवाशी रेश्मा प्रवीण पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.
सिडको प्रशासनाची भूमिका
या संदर्भात सिडकोचे कार्यकारी अभियंता गिरीश जोगदंड यांच्याशी चर्चा केली असता नागरिकांच्या मागण्या रास्त आणि योग्य आहेत. मात्र, अशा स्वरूपाच्या उपाययोजना तात्काळ करता येत नाहीत. कोणतेही काम लगेच पूर्ण होईल अशी अपेक्षा नागरिकांनी करू नये. तरीदेखील नियम व अटींच्या चौकटीत राहून, आमच्याकडून जेवढे शक्य होईल तेवढे काम करण्याचा आम्ही नक्कीच प्रयत्न करू, असे त्यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.