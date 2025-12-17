महायुती झाली इकडेच राहिलेलं बर
महायुती झाली, आता इकडेच राहिलेले बरं!
प्रताप सरनाईकांचा स्वपक्षीय माजी नगरसेवकांना टोला
ठाणे, ता. १७ : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजताच राजकीय वर्तुळात मोठी उलथापालथ सुरू झाली आहे. ठाण्यात शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजपमध्ये सुरू असलेल्या ‘इनकमिंग’च्या पार्श्वभूमीवर, परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आपल्याच पक्षातील संभ्रमात असलेल्या माजी नगरसेवकांना मिश्कील टोला लगावला आहे. ‘‘महायुतीची घोषणा झाल्यामुळे आता अनेकांना ‘इकडेच राहिलेलं बरं’ हे उमजलं आहे,’’ असे विधान त्यांनी केले.
निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी शिंदे गटातील काही माजी नगरसेवक भाजपमध्ये जाण्याच्या तयारीत होते, तर काही जण अपक्ष लढण्याच्या विचारात होते, मात्र वरिष्ठ पातळीवर महायुतीवर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर सरनाईक म्हणाले, ‘‘निवडणूक लागल्यानंतर काही जण इकडे जायचे की तिकडे, अशा द्विधा मनस्थितीत होते; मात्र आता महायुती झाल्यामुळे ‘फोडाफोडी’ थांबली आहे. इकडे राहण्यातच हीत आहे, हे आता सर्वांना समजले आहे.
आगामी निवडणुकीत महायुती म्हणून लढताना ठाणे महानगरपालिकेत शिवसेनेला किमान १०० जागा मिळतील, असा ठाम विश्वास सरनाईक यांनी व्यक्त केला. राज्यातील २९ महापालिकांमध्ये महायुती एकत्रित लढणार असल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असल्याचे त्यांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कामाचा आणि त्यांच्या प्रति शिवसैनिकांच्या असलेल्या प्रेमाचा उल्लेख करत, कार्यकर्त्यांच्या गर्दीमुळे साहेबांची तब्येतही ठणठणीत होते, असा अनुभव त्यांनी शेअर केला.
युतीमधील तणाव निवळणार?
गेल्या काही दिवसांपासून भाजप आणि शिंदे गटात स्थानिक पातळीवर जागावाटपावरून सुप्त संघर्ष सुरू होता, मात्र सरनाईक यांच्या या विधानामुळे आता पक्षांतराच्या चर्चांना पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण ताकदीने निवडणुकीला सामोरे जाण्याचे आवाहन या वेळी करण्यात आले.
