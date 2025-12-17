सानपाडा रेल्वे स्थानक परिसरात पुन्हा अतिक्रमण
सानपाडा रेल्वे स्थानक परिसरात पुन्हा अतिक्रमण
सिडकोच्या कारवाईनंतरही ‘जैसे थे’ स्थिती; नागरिकांत तीव्र नाराजी
जुईनगर, ता. १७ (बातमीदार) : नवी मुंबईतील सानपाडा रेल्वे स्थानक परिसरात सिडकोच्या अतिक्रमण विभागाने मागील महिन्यात मोठ्या गाजावाजात राबवलेली कारवाई पुन्हा एकदा निष्फळ ठरत असल्याचे चित्र आहे. सिडकोच्या संपादित जागेवरील तसेच सानपाडा रेल्वे स्थानक परिसरातील अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामे हटवण्यात आली होती. मात्र अवघ्या काही दिवसांतच या परिसरात पुन्हा अतिक्रमण झाल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
मागील कारवाईदरम्यान सिडकोने तात्पुरते बांबू शेड, पत्रा शेड तसेच रेल्वे स्थानकासमोरील केऑस्क परिसरातील अनधिकृत बांधकामे निष्कासित केली होती. या कारवाईसाठी यंत्रसामग्री, मनुष्यबळ आणि वाहने मोठ्या प्रमाणावर तैनात करण्यात आली होती. त्यामुळे यापुढे तरी हा परिसर अतिक्रमणमुक्त राहील, अशी अपेक्षा स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली होती. मात्र ती अपेक्षा फोल ठरली आहे. सध्या फळविक्रेते तसेच केऑस्कमधील दुकानदारांनी ठेवलेले पोटभाडेकरू पुन्हा एकदा रस्त्यावर अतिक्रमण करून व्यापार करताना दिसत आहेत. विशेषतः सानपाडा रेल्वे स्थानकाच्या नागरी वसाहतीकडील पूर्वेकडील प्रवेशद्वाराजवळ फळविक्रेते राजरोस बसत असल्याने पादचाऱ्यांना चालणेही अवघड झाले आहे. यामुळे वाहतूक कोंडी, अपघाताचा धोका आणि अस्वच्छतेच्या समस्येत वाढ होत आहे. एवढ्या मोठ्या कारवाईनंतरही पुन्हा अतिक्रमण होत असल्याने या अतिक्रमणकर्त्यांना नेमका कोणाचा वरदहस्त आहे, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
