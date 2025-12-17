खारघरमध्ये महिला सक्षमीकरणाचा उत्सव
खारघरमध्ये महिला सक्षमीकरणाचा उत्सव
‘खारघर फेस्ट २०२५’ला महिला, युवक व नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
खारघर, ता. १७ (बातमीदार) : खारघर वूमन सोशल असोसिएशनच्या वतीने तसेच माजी नगरसेविका हर्षदा उपाध्याय आणि अॅड. अमर उपाध्याय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेला ‘खारघर फेस्ट २०२५’ हा महिला सक्षमीकरणाचा उत्सव मोठ्या उत्साहात आणि जल्लोषात पार पडला. महिलांना स्वावलंबी बनवणे, त्यांच्या कलागुणांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे आणि सामाजिक जाणीव वाढवणे, हा या उत्सवाचा मुख्य उद्देश होता.
या उत्सवात तब्बल ३० महिला उद्योजिकांनी आपली उत्पादने सादर करणारे स्टॉल्स उभारले होते. हस्तकला, गृहउद्योग, खाद्यपदार्थ, हस्तनिर्मित वस्तू, फॅशन आणि सेवा क्षेत्रातील विविध उपक्रमांना नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. याशिवाय काही सामाजिक संस्थांनीही सहभाग घेत महिलांच्या सक्षमीकरणासंबंधी जनजागृती केली. उत्सवाच्या निमित्ताने आयोजित करण्यात आलेल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांत महिला, विद्यार्थी, मुले तसेच ज्येष्ठ नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला. नृत्य, गायन, विविध कलाप्रकार आणि मनोरंजनात्मक कार्यक्रमांमुळे संपूर्ण परिसरात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या कार्यक्रमांमुळे महिलांच्या सुप्त कलागुणांना चालना मिळाल्याचे दिसून आले. या वेळी खारघर वूमन सोशल असोसिएशनच्या वतीने विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान करण्यात आला. कार्यक्रमाला आमदार प्रशांत ठाकूर, भाजप जिल्हाध्यक्ष अविनाश कोळी, जिल्हा सचिव नितीन पाटील, माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर, उद्योगपती जे. एम. म्हात्रे, शकुंतला रामशेठ ठाकूर, वर्षा ठाकूर, माजी नगरसेवक नरेश ठाकूर, गुरुनाथ गायकर, माजी नगरसेविका आरती नवघरे, नेत्रा पाटील, महिला मोर्चा अध्यक्ष साधना पवार, युवा मोर्चा अध्यक्ष नितेश पाटील, शिवसेना पनवेल जिल्हाध्यक्ष रामदास शेवाळे, खारघर शहर अध्यक्ष प्रसाद परब यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी उपस्थिती लावली.
