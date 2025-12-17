विक्रोळी पादचारी पुलाचे काम संथगतीने
विक्रोळी पादचारी पुलाचे काम संथ गतीने
प्रवास करताना रहिवाशांची तारेवरची कसरत
जीवन तांबे : बातमीदार
चेंबूर, ता. १७ : विक्रोळी येथील मुंबई़़-ठाणे मार्गावरील प्रवीण हॉटेलजवळील पादचारी पुलाचे काम संथ गतीने सुरू आहे. त्यामुळे परिसरातील रहिवाशांना प्रवास करताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
विक्रोळी येथील पूर्व द्रुतगती मार्गावर कन्नमवार नगर व टागोर नगर येथे मोठी वसाहत आहे. कन्नमवार नगरजवळील प्रवीण हॉटेलसमोर काही वर्षांपूर्वी पालिकेमार्फत पादचारी पूल बांधण्यात आला आहे. हा पूल येथील मुख्य ठिकाणांना जोडतो. सध्या या पादचारी पुलाच्या दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. त्यामुळे विक्रोळी रेल्वे स्थानक, मार्केट, पालिका व खासगी शाळा, रुग्णालय, न्यायालय व बेस्ट डेपो येथे जाणारे शाळकरी विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक व गरोदर महिलांना प्रवास करताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. या पादचारी पुलाच्या दुरुस्तीचे काम संथ गतीने सुरू असल्याने दोन दिवसांपूर्वीच शाळेतील विद्यार्थिनींचा पादचारी पुलाबाहेरील लोखंडी खांबाचा आधार घेत धोकादायक प्रवास करत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता, मात्र हा व्हिडिओ जुना असल्याचे काही पालिका अधिकारी यांच्याकडून सांगण्यात येत आहे.
विकसकाच्या संगनमताने जाणीवपूर्वक हा पादचारी पूल बंद ठेवला असल्याचा आरोप स्थानिक रहिवासी करत आहेत. याकडे पालिका आयुक्त व राज्य सरकारने त्वरित लक्ष घालून हा पादचारी पूल सुरू करण्याचा आदेश देण्यात यावा अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा स्थानिक रहीवाशांनी दिला आहे.
दरम्यान, एसडब्ल्यूडी पूर्व उपनगर, पालिका एस विभागाचे उपमुख्य अभियंता उत्तम श्रोटे यांच्याशी संपर्क साधला असता पुलाचे काम सुरू करण्यात आले असून, चार ते पाच महिन्यांत ते पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले, मात्र कामाच्या ठिकाणी कामगार दिसत नसून पालिका अधिकारी सर्रासपणे खोटे बोलत असल्याचे स्थानिक रहिवाशांनी सांगितले.
विकसकाची कामे सुरू असल्याने दोन्ही मार्ग अरुंद झाले असून, तेथे चिखल झाला आहे. याची तक्रार अनेकदा रहिवाशांनी केली आहे. त्या वेळी विकसकाच्या संगनमताने हा पूल बंद करण्याचा घाट घातल्याची दाट शक्यता वाटते. पुलाला किरकोळ दुरुस्तीची गरज असताना तो बंद का केला?
- प्रवीण यादव, सामाजिक कार्यकर्ते
पुलाच्या पलीकडे बस स्थानक आहे, मात्र हा पूल बंद झाल्याने कन्नमवार नगरमधील प्रवाशांना बसने प्रवास करणे अडचणीचे ठरत आहे. त्यामुळे येथील प्रवाशांना नाइलाजास्तव रिक्षा, ट्रेनचा प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे त्यांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.
- हंसा मारू, स्थानिक रहिवासी
पादचारी पूल बंद असल्याने शाळेत जाताना अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे बऱ्याचदा शाळेत जायला उशीर होतो. पादचारी पूल बंद असला तरी पत्रे बाजूला करून पूलावरून चालत जावे लागते.
- सक्षम कदम, विद्यार्थी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.