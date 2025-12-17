पालघरच्या नवोदय विद्यालयाच्या समस्या केंद्रीय मंत्र्यांच्या दालनात
पालघरला दुसरे नवोदय विद्यालय द्या
खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांची केंद्रीय मंत्र्यांकडे मागणी
पालघर, ता. १७ : पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी व ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा लक्षात घेता, जिल्ह्यात अतिरिक्त जवाहर नवोदय विद्यालय सुरू करावे आणि विद्यमान विद्यालयाची तातडीने दुरुस्ती करावी, अशी मागणी खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे केली आहे.
नवी दिल्ली येथे नुकत्याच झालेल्या या भेटीत खासदारांनी पालघरमधील शिक्षण व्यवस्थेच्या समस्या मांडल्या. पालघरमध्ये ४० टक्के आदिवासी लोकसंख्या असूनही केवळ एकच नवोदय विद्यालय कार्यरत आहे. वाढत्या विद्यार्थीसंख्येमुळे नवीन विद्यालयाची गरज असून, त्यासाठी जिल्हा प्रशासन विनामूल्य जमीन देण्यास तयार असल्याचे त्यांनी मंत्र्यांना सांगितले.
गेल्या २५ वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या सध्याच्या विद्यालयाची इमारत जुनी झाली असून, तेथे अंतर्गत रस्ते आणि विद्युत वायरिंगची दुरुस्ती, मुला-मुलींसाठी अतिरिक्त वसतिगृहांची उभारणी. स्वच्छतागृहांचे नूतनीकरण व निवासस्थानांचे बांधकाम अशा सुधारणांची मागणी करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी या पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी तातडीने दूर करण्याची विनंतीही खासदारांनी या वेळी केली.
-------------
पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी व ग्रामीण विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण आणि समान शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी या मागण्या आवश्यक आहेत. केंद्राने त्यावर योग्य निर्णय घेणेही गरजेचे आहे.
- डॉ. हेमंत सवरा, खासदार, पालघर
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.