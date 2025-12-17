वसई विरार महानगर पालिकेसाठी शिवसेना भाजपा युतीची घोषणा
वसई-विरार महापालिकेसाठी शिवसेना-भाजप युतीची घोषणा!
राष्ट्रवादीची अनुपस्थिती; महायुतीत बिघाडीच्या चर्चांना उधाण
विरार. ता. १७ (बातमीदार) : वसई-विरार महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजताच राजकीय मैदानात मोठी घडामोड घडली आहे. भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेने अखेर युतीची अधिकृत घोषणा केली आहे; मात्र या घोषणाप्रसंगी महायुतीचा तिसरा घटकपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची (अजित पवार गट) अनुपस्थिती लक्षणीय ठरली असून, यामुळे महायुतीत बिघाडी झाल्याच्या चर्चा रंगू लागल्या आहेत.
भाजप मुख्यालयात झालेल्या या बैठकीस शिवसेनेचे संपर्क नेते रवींद्र फाटक, भाजप आमदार राजन नाईक, स्नेहा दुबे पंडित, माजी खासदार राजेंद्र गावित, आमदार विलास तरे, जिल्हाध्यक्ष प्रज्ञा पाटील व नीलेश तेंडुलकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. या वेळी दोन्ही पक्षांच्या युतीवर शिक्कामोर्तब झाले असून, २० डिसेंबरपर्यंत जागावाटपाचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती राजन नाईक यांनी दिली.
रवींद्र फाटक यांनी केवळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली युती झाल्याचे नमूद केल्याने, राष्ट्रवादी काँग्रेस या युतीचा भाग नसल्याचे संकेत मिळाले आहेत. याबाबत राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष राजाराम मुळीक यांनी सांगितले, ''की आम्हाला या बैठकीची कोणतीही माहिती नाही.'' त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस आता स्वबळावर लढणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
जागावाटप गुलदस्त्यात
युतीची घोषणा झाली असली तरी जागावाटपाचे सूत्र अजूनही गुलदस्त्यात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, भाजप ११५ पैकी १०५ जागांवर दावा करत असून, केवळ १० जागा मित्रपक्षांसाठी सोडण्याच्या तयारीत आहे. अशा स्थितीत शिवसेनेने (शिंदे गट) केलेली ५०-५० टक्के जागांची मागणी कशी पूर्ण होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
