मिरा-भाईंदरमधील युती वरिष्ठ पातळीवरील निर्णयावर अवलंबून
मिरा-भाईंदरमधील युती वरिष्ठ पातळीवरील निर्णयावर?
६५ विरुद्ध ५० टक्के फॉर्म्युलावरून रस्सीखेच
भाईंदर, ता. १७ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यातील युतीचा निर्णय आता स्थानिक नेत्यांऐवजी वरिष्ठ पातळीवरच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जागावाटपावरून दोन्ही पक्षांत मोठा पेच निर्माण झाला असून, येत्या २० डिसेंबरला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शहरात होणाऱ्या मेळाव्यात याबाबतचे चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
भाजपकडे सध्या ६५ माजी नगरसेवक असल्याने, एकूण ९५ जागांपैकी ६५ जागांवर लढण्यावर आमदार नरेंद्र मेहता ठाम आहेत. त्यांनी शिवसेनेला १७ जागांचा प्रस्ताव दिला आहे. मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. २०१७ मध्ये २२ जागा जिंकणाऱ्या शिवसेनेने गेल्या आठ वर्षांत ताकद वाढल्याचा दावा करत ५० टक्के जागांची मागणी केली आहे. आमदार नरेंद्र मेहता आणि प्रताप सरनाईक यांच्यातील राजकीय वितुष्टामुळे स्थानिक पातळीवर चर्चेची दारे बंद झाली आहेत. परिणामी, युतीची संपूर्ण जबाबदारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांवर येऊन पडली आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रातील इतर महापालिकांच्या निर्णयासोबतच मिरा-भाईंदरचाही अंतिम निर्णय येत्या दोन दिवसांत होण्याची चिन्हे आहेत.
------------------------
शिवसेनेला ६५-१७ प्रस्ताव देण्यात आला आहे, मात्र त्याबाबत शिवसेनेकडून अधिकृतरीत्या अद्याप काही सांगण्यात आलेले नाही.
- नरेंद्र मेहता, आमदार, भाजप
------------------------
युतीबाबतची बोलणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करत आहेत. येत्या २० डिसेंबरला कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यानिमित्त एकनाथ शिंदे मिरा-भाईंदरमध्ये येणार आहेत. त्या वेळी युतीसंदर्भात ते सूचना देतील.
- प्रताप सरनाईक, परिवहनमंत्री
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.