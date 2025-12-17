शेअर गुंतवणुकीच्या बहाण्याने वृद्धाला गंडा
शेअर गुंतवणुकीच्या प्रलोभनातून वृद्धाला गंडा
सायबर ठगांना बँक खाती पुरवल्याचा आरोप
अंधेरी, ता. १७ (बातमीदार) ः शेअर गुंतवणुकीच्या प्रलोभनातून वृद्धाची सुमारे ८४ लाखांची फसवणूक केल्याप्रकरणी जयदीप गिरीशभाई देसाई या आरोपीस पश्चिम सायबर सेल पोलिसांनी मंगळवारी (ता. १६) अटक केली. त्याच्यावर सायबर ठगांना बँक खाती पुरवून फसवणुकीची रक्कम ट्रान्स्फर केल्याचा आरोप आहे.
अटकेनंतर त्याला वांद्रे येथील स्थानिक न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. ६१ वर्षांचे वृद्ध तक्रारदार सांताक्रूझ येथे राहत असून, ते मरोळ येथील एका खासगी कंपनीत कामाला आहेत. जून महिन्यात ते फेसबुक पाहत होते, या वेळी त्यांना अन्यया राव नावाच्या एका तरुणीची फ्रेंड रिक्वेस्ट आली होती. ती एका खासगी कंपनीत कामाला असून, सध्या बंगळूर येथे राहत असल्याचे सांगितले. तिने तिच्या कंपनीच्या माध्यमातून शेअरमध्ये गुंतवणुकीचा सल्ला देत त्यांना या गुंतवणुकीवर चांगला परतावा देण्याचे प्रलोभन दाखविले होते. त्यांनीही कुठलीही शहानिशा न करता तिच्या कंपनीमार्फत शेअरमार्केटमध्ये गुंतवणुकीचा निर्णय घेतला होता. तिने कुठल्या शेअरमध्ये गुंतवणूक केल्यास त्यांना चांगला फायदा होईल, याची माहिती दिली होती. त्यांनी तिच्या सांगण्यावरून वेगवेगळ्या शेअरमध्ये ८४ लाख ४३ हजार ३६५ रुपयांची गुंतवणूक केली होती.
या गुंतवणुकीवर त्यांना मूळ रकमेसह नफा मिळून दोन कोटी २३ लाख रुपये प्राप्त झाल्याचे भासविण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांनी त्यातील काही रक्कम काढण्याचा प्रयत्न केला, या वेळी तिने त्यांना आधी १५ टक्के म्हणजे सुमारे ३३ लाख रुपये कर म्हणून भरावे लागतील, असे सांगितले. ही रक्कम न भरल्यास त्यांना काहीच रक्कम मिळणार नाही, असे सांगितले. हा प्रकार संशयास्पद वाटताच त्यांनी कंपनीविषयी माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी त्यांना ती कंपनी ऑनलाइन फसवणूक करणारी कंपनी असल्याचे समजले. त्यानंतर त्यांनी पश्चिम सायबर सेलमध्ये तक्रार केली होती. फसवणुकीसह आयटी कलमांतर्गत गुन्हा दाखल होताच पोलिसांनी तपास सुरू केला होता. तांत्रिक माहितीवरून पोलिसांनी जयदीप देसाई याला अटक केली. त्यांच्या बँक खात्यात फसवणुकीची काही रक्कम जमा झाली होती. ही रक्कम नंतर त्यांनी संबंधित सायबर ठगांना ट्रान्स्फर केली होती. त्यासाठी त्यांना ठरावीक रकमेचे कमिशन देण्यात आले होते. गुन्ह्यांतील सायबर ठगांच्या तो संपर्कात होता, फसवणुकीसाठी त्यांनी त्यांना बँक खात्याची माहिती पुरविले होते. हा प्रकार उघडकीस येताच त्याला पोलिसांनी अटक केली होती. अटकेनंतर या दोघांनाही वांद्रे येथील स्थानिक न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.