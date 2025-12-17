दिवाणी दावा निकाली काढण्यासाठी ७४ लाखांची फसवणुक
दिवाणी दावा निकाली काढण्यासाठी ७४ लाखांची फसवणूक
मुख्यमंत्र्याच्या तोतया पीएविरुद्ध गुन्हा दाखल
अंधेरी, ता. १७ (बातमीदार) ः दिवाणी दावा निकाली काढण्यासाठी एका व्यावसायिकाकडून घेतलेल्या सुमारे ७४ लाखांचा अपहार करून फसवणूक केल्याप्रकरणी वैभव परेश ठक्कर या भामट्याविरुद्ध सांताक्रूझ पोलिसांनी दोन दिवसांपूर्वी गुन्हा दाखल केला आहे. वैभवने तो मुख्यमंत्र्याचा खासगी स्वीय सहाय्यक तसेच त्याची पत्नी आयपीएस अधिकारी असून, ती सध्या मुंबई पोलिस दलात पोलिस उपायुक्त म्हणून काम करत असल्याची बतावणी करून ही फसवणूक केल्याचे तपासात उघडकीस आले.
वैभव हा फसवणुकीच्या गुन्ह्यांतील सराईत गुन्हेगार असून, त्याने अशाच प्रकारे इतर काही गुन्हे केल्याचे बोलले जाते. ३७ वर्षांचे तक्रारदार व्यावसायिक असून, ते सांताक्रूझ येथे त्यांच्या कुटुंबीयांसोबत राहतात. काही महन्यांपूर्वी त्यांनी सतीश शर्मा याच्याविरुद्ध दिंडोशी सत्र न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल केला होता. याचदरम्यान त्यांच्या एका मित्राने त्यांची वैभव ठक्करविषयी माहिती दिली होती. या माहितीनंतर त्यांनी वैभवची भेट घेतली होती. या भेटीत त्याने तो मुख्यमंत्र्यांचा खासगी स्वीय सहाय्यक असून, त्याची पत्नी आयपीएस अधिकारी आहे. सध्या ती मुंबई पोलिस दलात पोलिस उपायुक्त म्हणून कार्यरत आहे. त्याच्या अनेक ठिकाणी चांगल्या ओळखी असून त्यांना दिवाणी दाव्यात मदत करण्याचे आश्वासन दिले होते.
वैभव हा एका महागड्या कारमधून खासगी सुरक्षा रक्षकासोबत आला होता. त्यामुळे त्यांना खरोखरच तो मुख्यमंत्र्याचा खासगी स्वीय सहाय्यक असल्याचे वाटले होते. मार्च महिन्यात त्याने त्यांना कॉल करून त्यांचे चारही दिवाणी दावे निकाली काढण्यासाठी पैशांची मागणी केली होती. त्यामुळे त्यांनी त्याला टप्प्याटप्प्याने ७४ लाख रुपये दिले होते. ही रक्कम दिल्यानंतरही तो त्यांच्याकडे आणखीन पैशांची मागणी करत होता, मात्र त्यांनी त्याला पैसे देण्यास नकार दिला. त्यांच्या कामासाठी त्यांनी त्याला ७४ लाख रुपये दिले होते. उर्वरित ७६ लाख रुपये दिले नाहीत, तर त्यांच्या दिवाणी दाव्याच्या केसचा निकाल त्यांच्या विरोधात लावण्याची धमकी देऊ लागला. फसवणुकीचा हा प्रकार लक्षात येताच त्यांनी त्याच्याकडे पैशांची मागणी सुरू केली होती, मात्र त्याने त्यांना पैसे दिले नाही. त्यानंतर त्यांनी सांताक्रूझ पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.
