नमुने तपासणी ‘आपली चिकित्सा’मध्येच करा!
कांदिवलीच्या शताब्दी रुग्णालयात सक्तीचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई , ता. १७ : महापालिका रुग्णालयांमध्ये आलेल्या रुग्णांना बाहेरून पॅथॉलॉजी तपासणी करण्यास सांगितले जात असल्याच्या तक्रारी वारंवार येत असतानाच महापालिकेच्या कांदिवली येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शताब्दी रुग्णालयात संसर्ग चाचण्या ‘आपली चिकित्सा’ योजनेमध्ये कराव्यात, असा नवीन आदेश जारी करण्यात आला आहे.
कांदिवलीतील शताब्दी रुग्णालयात काही महिन्यांपूर्वी रुग्णालयातील नमुने एका डॉक्टरने खासगी लॅबमध्ये पाठवण्याची सूचना देण्यात आल्याचा आरोप एका सूक्ष्मजीव तज्ज्ञावर करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर आता रुग्णालय प्रशासनाने सर्व नमुन्यांची तपासणी फक्त आपली चिकित्सा प्रयोगशाळेतच करण्याचा नवीन आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार रुग्णालयातील विविध विभागांमधून घेतले जाणारे विशिष्ट नमुने केवळ ओपीडी २८ येथील ‘आपली चिकित्सा प्रयोगशाळेत’च पाठवणे अनिवार्य राहणार आहे.
‘आपली चिकित्सा’मध्ये आणखी कोणत्या टेस्ट नसल्यास त्यावर विचार करण्यात येणार आहे, पण नमुने चाचणी ‘आपली चिकित्सा’मध्येच व्हावी, असे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अजय गुप्ता यांनी सांगितले.
या आदेशानुसार सेंट्रल लाइन ब्लड कल्चर नमुने, संशयित सेप्सिस रुग्णांचे रक्त नमुने, मूत्र नमुने, थुंकी, फुप्फुसातील स्राव व ईटी सिक्रेशन, ऑपरेशननंतर जखमांमधील डिस्चार्ज स्वॅब यासारखे सर्व नमुने दररोज दुपारी दीड वाजेपर्यंत प्रयोगशाळेत जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशामुळे रुग्णांना मदतच होणार आहे. रुग्णालय संसर्ग नियंत्रण समितीच्या बैठकीत या देखरेखीचे तपशीलवार विश्लेषण केले जाणार आहे. त्यामुळे रुग्णालय प्रशासनाने सर्व विभागांनी आदेशाचे पालन करावे, असा इशारा दिला.
