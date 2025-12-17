अल्पवयीन मुलीसह तरुणीला वेश्याव्यवसायास प्रवृत्त केले
अल्पवयीन मुलीसह तरुणीला वेश्याव्यवसायास प्रवृत्त केले
गोराईतील कारवाईमध्ये ३० वर्षांच्या महिलेस अटक
अंधेरी, ता. १७ (बातमीदार) ः अल्पवयीन मुलीसह तरुणीला वेश्याव्यवसायास प्रवृत्त केल्याप्रकरणी एका ३० वर्षांच्या महिलेस गोराई पोलिसांनी मंगळवारी (ता. १६) अटक केली. तिच्यावर भारतीय न्याय सहिता, पोक्सो आणि पिटा कलमांतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे.
अटकेनंतर तिला स्थानिक न्यायालयाने पोलिस कोठडी सुनावली आहे. गोराईतील एका लॉजमध्ये केलेल्या कारवाईत पोलिसांनी एका तरुणीसह १४ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीची सुटका केली आहे. या दोघींनाही त्यांच्या पालकांच्या स्वाधीन करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. नेहा नावाची महिला मालाडच्या मालवणी परिसरात राहत असून ती तिच्या संपर्कात असलेल्या काही तरुणींसह अल्पवयीन मुलींच्या मदतीने सेक्स रॅकेट चालवते. त्यांना ग्राहकांसोबत वेगवेगळ्या लॉज, हॉटेल आणि गेस्ट हाउसमध्ये वेश्याव्यवसायासाठी पाठवत असल्याची तक्रार एका समाजसेविकेने पोलिसांकडे केली होती.
या तक्रारीनंतर पोलिसांनी बोगस ग्राहकाच्या मदतीने नेहाशी संपर्क साधून तिच्याकडून एका तरुणीसह अल्पवयीन मुलीची मागणी केली. त्यांना मालाडच्या मनोरी परिसरातील एका लॉजमध्ये बोलावण्यात आले होते. ठरल्याप्रमाणे शुक्रवारी रात्री नेहा ही २६ वर्षांच्या तरुणीसह १४ वर्षांच्या मुलीसोबत तिथे आली होती. या वेळी पोलिसांनी तिथे कारवाई करून नेहाला ताब्यात घेऊन दोघींची सुटका केली. याप्रकरणी गुन्हा दाखल होताच तिच्यावर अटकेची कारवाई करण्यात आली. ती सध्या पोलिस कोठडीत असून तिची पोलिसांकडून चौकशी सुरू आहे.
