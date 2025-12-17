धोकादायक चेंबरवर झाकण
धारावी, ता. १७ (बातमीदार) : धारावीतील ९० फुटी रस्त्यावर रस्त्याच्या मधोमध असलेले पालिकेचे चेंबर धोकादायक झाले होते. याबाबत ‘सकाळ’च्या ३ डिसेंबरच्या अंकात वृत्त प्रकाशित करण्यात आले होते. याची दखल घेत पालिकेने चेंबरवर लोखंडी पत्रा टाकल्याने वाहनचालक व पादचारी समाधान व्यक्त करीत आहेत.
धारावी पोलिस ठाण्यासमोरील रस्त्यावरील चेंबर खचले होते. रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनांचा या चेंबरमध्ये अडकून अपघात घडू नये, यासाठी पोलिसांनी बॅरिकेड्सने चेंबर झाकले होते. चेंबर धोकादायक झाल्याने याठिकाणी वाहनचालकांना वाहने संथगतीने न्यावी लागत होती. त्यामुळे रस्त्यावर वाहतूक कोंडी होत आहे. रस्त्यावरून जाणाऱ्या रुग्णवाहिकांना याचा मोठा फटका बसत आहे. रस्त्यावर वाहनांच्या मोठ्या रांगा लागत आहेत. पालिका प्रशासनाने चेंबरची लवकरात-लवकर दुरुस्ती करावी, अशी मागणी केली जात आहे.
