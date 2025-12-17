ठाणे पालिका निवडणूक कामाला वेग
रेल्वे, बँक आणि एलआयसी कर्मचाऱ्यांची घेणार मदत; ११ हजार कर्मचाऱ्यांची फळी उभारणार
ठाणे, ता. १७ ः राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजल्याने ठाणे महापालिका प्रशासनाने निवडणूक कामांना युद्धपातळीवर सुरुवात केली आहे; मात्र यंदा ठाणे जिल्ह्यातील सर्वच महापालिकांच्या निवडणुका एकाच वेळी होत असल्याने कर्मचारीवर्गाची मोठी चणचण भासणार आहे. ही अडचण दूर करण्यासाठी ठाणे पालिकेने आता महसूल विभाग, रेल्वे, बँका, एलआयसी आणि टपाल विभागातील कर्मचाऱ्यांची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ठाणे पालिकेने जिल्हा प्रशासनातील महसूल विभागासह रेल्वे, बँक, एलआयसी, टपाल आदी विभागातील कर्मचाऱ्यांची मदत घेण्यात येणार आहे. त्यानुसार संबंधित विभागांना पत्रव्यवहारदेखील लवकरच करण्यात येणार असल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली.
पूर्वी महापालिकांच्या निवडणुका टप्प्याटप्प्याने होत असत, त्यामुळे शेजारील महापालिकांमधील कर्मचारी निवडणूक कामासाठी उपलब्ध व्हायचे; मात्र यंदा सर्वच पालिकांच्या निवडणुका एकत्र असल्याने इतर ठिकाणांहून स्टाफ मिळणे अशक्य झाले आहे. यामुळे ठाणे पालिकेने पहिल्यांदाच रेल्वे आणि बँकिंग क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांसाठी संबंधित विभागांशी पत्रव्यवहार सुरू केला आहे. निवडणूक कामासाठी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ लागणार आहे. सर्व शहरात एकाच वेळी मतदान असल्याने यंदा विविध केंद्र सरकारी आणि निमसरकारी विभागांच्या कर्मचाऱ्यांची मदत घेतली जाणार आहे, अशी माहिती ठाणे महापालिका सूत्रांनी दिली आहे.
ठाणे पालिका क्षेत्रातील मतदार संख्या
ठाणे महापालिका क्षेत्रात एकूण ३३ प्रभाग असून १६ लाख ४९ हजार ८६७ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. यामध्ये आठ लाख ६३ हजार ८७८ पुरुष, सात लाख ८५ हजार ८३० महिला तर १५९ इतर मतदारांचा समावेश आहे.
इतके लागणार मनुष्यबळ
ठाणे पालिकेच्या ३३ प्रभागांसाठी शहरात एक हजार ९४२ मतदान केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. प्रत्येक मतदार केंद्रावर पाच कर्मचारी याप्रमाणे नऊ हजार ७१० अधिकारी-कर्मचारी नियुक्त केले जाणार आहेत. याशिवाय २० टक्के राखीव कर्मचारीवर्ग असा सुमारे ११ हजार ६५२ इतका कर्मचारी वर्ग उपलब्ध ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
निवडणुकीचे गणित
एकूण मतदार : १६ लाख ४९ हजार ८६७ (पुरुष : ८.६३ लाख, महिला : ७.८५ लाख, इतर : १५९)
मतदान केंद्रे : शहरातील ३३ प्रभागांमध्ये एकूण एक हजार ९४२ केंद्रे निश्चित केली आहेत.
गरज : प्रत्येक केंद्रावर पाच कर्मचारी याप्रमाणे एकूण ९,७१० कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे.
राखीव कर्मचारी : तातडीच्या गरजेसाठी २० टक्के राखीव कोटा धरून एकूण ११ हजार ६५२ कर्मचाऱ्यांची फळी सज्ज केली जाणार आहे.
विविध विभागांची मदत
महसूल, टपाल, बँक, एलआयसी आणि रेल्वे कर्मचाऱ्यांची निवडणूक ड्युटीसाठी नियुक्ती होणार आहे.
प्रशासकीय हालचाली
निवडणूक कामात कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी पालिका प्रशासनाने स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या आधीच पूर्ण केल्या आहेत.
युद्धपातळीवर तयारी
३३ प्रभागांनुसार मतदान केंद्रांची निश्चिती आणि कर्मचारी प्रशिक्षणाचे नियोजन सुरू झाले आहे.
