गुंतवणुकीच्या आमिषाने ९१ लाखांचा गंडा
गुंतवणुकीच्या प्रलोभनाने ९१ लाखांचा गंडा
पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल
अंधेरी, ता. १७ (बातमीदार) ः दुबईतील रुग्णालयासह शेअरमधील गुंतवणुकीवर चांगला परतावा देण्याचे प्रलोभन दाखवून एका ४७ वर्षांच्या व्यक्तीची पाच जणांच्या टोळीने सुमारे ९१ लाखांचा अपहार करून फसवणूक केल्याचा प्रकार मालाड परिसरात उघडकीस आला आहे.
याप्रकरणी दोन महिलांसह पाच जणांविरुद्ध मालाड पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे. दोराथी हिलरी लोबो, अल्बर्ट लोबो, विल्फ्रेड लोबो, रोनाल्ड नवीन रॉड्रिग्ज आणि रिना रोझारिओ अशी या पाच जणांची नावे असून, या सर्वांना लवकरच चौकशीसाठी हजर राहण्याचे समन्स बजावले जाणार आहे. ४७ वर्षांचे तक्रारदार मालाडला राहत असून, एका खासगी कंपनीत कामाला आहेत. ऑगस्ट २०२१ मध्ये त्यांची आरोपींशी ओळख झाली होती. या ओळखीनंतर त्यांची मैत्री झाली होती. या वेळी दोराथीने त्यांना दुबईतील एका नामांकित रुग्णालयामध्ये मशीन आणि इतर साहित्यांसह शेअरमध्ये गुंतवणुकीचा सल्ला दिला होता.
गुंतवणुकीवर त्यांना चांगला परतावा देण्याचे प्रलोभन दाखविण्यात आले होते. तिच्यावर विश्वास ठेवून त्यांनी ऑगस्ट २०२१ ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत दोराथी, अल्बर्ट लोबो, विल्फ्रेड लोबो, रोनाल्ड रॉड्रीग्ज आणि रिना रोझारिओ यांच्या बँक खात्यात टप्प्याटप्प्याने एक कोटी ४५ लाख २५ हजार रुपये पाठवले होते, मात्र या आरोपींनी त्यांची रक्कम न गुंतवता त्याचा वैयक्तिक फायद्यासाठी वापर केला होता. हा प्रकार लक्षात येताच त्यांनी पैशांची मागणी सुरू केली होती. या मागणीनंतर त्यांनी ५३ लाख ९६ हजार रुपये परत केले होते, मात्र ९१ लाख २९ रुपये परत न करता त्यांची फसवणूक केली होती. या घटनेनंतर त्यांनी संबंधित पाचही आरोपीविरुद्ध मालाड पोलिसांत तक्रार केली होती.
U PARULEKAR
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.