सात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नावे जाहीर
सात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
संवेदनशील केंद्रांवर सीसीटीव्ही नजर; प्रशासन निवडणुकीसाठी सज्ज
भिवंडी, ता. १७ ः आगामी भिवंडी महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार कोकण विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी सात निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि सात सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या नावांची घोषणा केली आहे. या अधिकाऱ्यांवर पालिकेतील पाच प्रभाग समित्यांच्या अंतर्गत होणारी निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी असेल.
निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून शशिकांत गायकवाड (उपजिल्हाधिकारी, रोहयो, ठाणे), राहुल मुंडके (उपजिल्हाधिकारी, ठाणे), श्याम मुदनरकर (उपविभागीय अधिकारी, पालघर), अमित सानप (उपविभागीय अधिकारी, भिवंडी), गोपीनाथ ठोंबरे (उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, म्हाडा), महेश हरिश्चंद्रे (उपजिल्हाधिकारी, मुंबई शहर), हर्षलता गेडाम (उपजिल्हाधिकारी, रोहयो, रत्नागिरी) यांची नियुक्ती केली आहे.
निवडणुकीच्या कामासाठी पालिका यंत्रणा पूर्णपणे सज्ज झाली असून, गेल्या दोन दिवसांपासून मुख्यालयात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बैठकांचे सत्र सुरू आहे. प्रभाग समितीच्या सहाय्यक आयुक्तांकडून अहवाल मागवण्यात आला असून, त्यानंतर अंतिम मतदान केंद्रे निश्चित केली जातील. शहरातील संवेदनशील मतदान केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे नियोजन महापालिकेकडून करण्यात आले आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांनी मतदानाचा हक्क बजवावा, यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे. मतदानाच्या दिवशी केंद्रांवर कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी पालिका प्रशासन आवश्यक ती सर्व दक्षता घेत आहे, अशी माहिती आयुक्त अनमोल सागर यांनी दिली.
