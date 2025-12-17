वसई-विरारकरांसाठी १,४०० मतदान केंद्रे
वसई-विरारकरांसाठी १,४०० मतदान केंद्रे
महापालिकेकडून आठ हजार ४०० कर्मचाऱ्यांची नेमणूक
वसई, ता. १७ (बातमीदार)ः वसई-विरार महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. त्यामुळे प्रशासनाची लगबग सुरू झाली असून, आठ हजार ४०० कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे, तर १,४०० ठिकाणांवर मतदानाची सुविधा देण्यात आली आहे.
वसई-विरार महापालिकेच्या निवडणुकीच्या घोषणेनंतर इच्छुकांबरोबर प्रस्थापितांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नामनिर्देशन पत्र दाखल करणे, अर्जाची छाननी, उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची तारीख तसेच चिन्ह वाटपाचे सोपस्कार पार पडणार आहेत. मतदान प्रक्रिया शांततेत होण्यासाठी महापालिकेने लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यासाठी मतदान केंद्र, ईव्हीएम मशीनसाठी स्ट्राँग रूमवर करडी नजर ठेवण्यात येणार आहे. मतदार यादीतील मतदारांनी मतदान कोणत्या केंद्रावर करायचे, यासाठी पालिकेचे अधिकृत संकेतस्थळ तसेच मदत केंद्राशी संपर्क साधावा लागणार आहे.
-------------------------------------
यंत्रणा सज्ज
राजकीय पक्षांमध्ये इच्छुकांच्या मुलाखतीचे सत्र सुरू झाले आहे. कोणाला तिकीट मिळणार याची धाकधूक लागली आहे, तर प्रतिस्पर्धी कोण याची चर्चादेखील रंगू लागली आहे. दुसरीकडे महापालिका, पोलिस प्रशासन निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार नियमांचे काटोकोर पालन करणार आहे. तसेच आचारसंहितेचे उल्लंघन होऊ नये, यासाठी महापालिकेच्या निवडणूक विभागाकडून लक्ष ठेवले जाणार आहे.
---------------
मतदानाची रूपरेषा
एकूण प्रभाग - २९
सदस्य संख्या - ११५
मतदार - ११ लाख २७ हजार ६३७
मतदान केंद्र - १,४००
निवडणूक निर्णय अधिकारी - ९
कर्मचारी - ८ हजार ४००
-------------
वसई-विरार पालिकेच्या प्रभागात स्ट्राँग रूम तयार करण्यात आले आहेत. दुबार मतदार शोधून कार्यवाही केली आहे. निवडणूक काळात कोणताही अनुचित प्रकार होऊ नये, यासाठी प्रशासनाकडून खबरदारी घेण्यात येत आहे.
- मनोज सूर्यवंशी, आयुक्त, महापालिका
