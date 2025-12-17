कोरडे पाडा शाळेत तत्काळ अतिरिक्त शिक्षक द्या
वज्रेश्वरी, ता. १७ (बातमीदार) : जिल्हा परिषद केंद्र शाळा कोशिंबेअंतर्गत येणाऱ्या कोरडे पाडा शाळेत विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेली असताना केवळ एकच शिक्षक कार्यरत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर भूमिपुत्र एल्गार संघटना महाराष्ट्रच्या वतीने पंचायत समिती भिवंडीचे गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन तत्काळ अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
शाळेत पहिली ते चौथीपर्यंत शिक्षण दिले असून शाळेची मूळ पटसंख्या २१ आहे. सर्व विद्यार्थी आदिवासी समाजातील आहेत; मात्र शाळेच्या परिसरात असलेल्या आठ वीटभट्ट्यांवर स्थलांतरित होऊन आलेल्या कष्टकरी कुटुंबांतील १७ विद्यार्थ्यांनी अलीकडेच शाळेत प्रवेश घेतला आहे. त्यामुळे सध्या एकूण विद्यार्थी संख्या ३८ झाली आहे. याशिवाय वीटभट्ट्यांवरील कामासाठी आलेल्या कुटुंबांतील आणखी २५ ते ३० विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण व नोंदणी सुरू आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत ही मुले शाळेत दाखल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येत्या काळात शाळेची पटसंख्या ६५ ते ७० पर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
इतक्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांना केवळ एका शिक्षिकेमार्फत अध्यापन करणे अशक्यप्राय आहे. त्याचा थेट परिणाम शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होत असल्याचे चित्र आहे. शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार प्रत्येक मुलाला दर्जेदार शिक्षण मिळणे बंधनकारक आहे. मात्र, शिक्षकांची कमतरता असल्याचे समोर येत आहे. या परिस्थितीची दखल घेत शाळा व्यवस्थापन समिती, कोरडे पाडा यांनी २५ नोव्हेंबरला झालेल्या बैठकीत शिक्षक देण्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला आहे. त्यासंदर्भात १ डिसेंबरला गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्रही देण्यात आले. आदिवासी तसेच स्थलांतरित कष्टकरी कुटुंबांतील मुलांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी भूमिपुत्र एल्गार संघटना महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष प्रमोद पवार, कार्याध्यक्ष सुनील लोणे आणि सरचिटणीस नवनाथ भोये यांनी प्रशासनाकडे तातडीने अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध करून देण्याची जोरदार मागणी केली आहे.
