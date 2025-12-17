छळाला कंटाळून पतीची आत्महत्या
भिवंडी, ता. १७ (वार्ताहर) : भिसी भरण्यासाठी वारंवार ५० हजार रुपयांची मागणी लावून धरत शारीरिक व मानसिक छळ केल्याने कंटाळून पतीने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी मयत पतीच्या आईने दिलेल्या तक्रारीवरून सुनेविरोधात नारपोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मोहिद्दीन मो. सलीम अन्सारी (३०) असे आत्महत्या केलेल्या पतीचे नाव आहे. लुबना मोहिद्दीन अन्सारी (३१) असे गुन्हा दाखल झालेल्या पत्नीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोहिद्दीन हा आई व पत्नी लुबना हिच्यासह मुंब्रा येथे वास्तव्यास होता. लुबना हिचे मोहिद्दीनसोबत हे दुसरे लग्न होते. सुरुवातीला मोहिद्दीन बेपत्ता झाल्याची नोंद नारपोली पोलिस ठाण्यात केली होती. त्यानंतर मुंब्रा पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद झाली. मात्र, मृत्यूनंतर आईने पोलिसांसमोर गंभीर खुलासा केल्याने प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले. आई जुबेदाखातून अन्सारी (५८) यांनी सून लुबना ही भिसी भरण्यासाठी वारंवार मुलाकडे पैशांची मागणी करत होती. यासाठी ती त्याचा सातत्याने शारीरिक व मानसिक छळ करत होती. लुबनाने ४ डिसेंबरलाही मोहिद्दीनला फोन करून ५० हजार रुपयांची मागणी केली. या वेळी दोघांमध्ये वाद झाला, असे तक्रारीत नमूद केले.
पत्नीच्या या सातत्यपूर्ण शारीरिक व मानसिक छळाला कंटाळूनच आपल्या मुलाने टोकाचे पाऊल उचलून आत्महत्या केली, असा आरोप आईने केला आहे. तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी चौकशी करून लुबनाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास नारपोली पोलिस करीत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.