घाटकोपरमध्ये ‘क-ला-आकार’ आणि ‘रंगीन कलाम’ कला प्रदर्शनांचे यशस्वी आयोजन
विद्यार्थिनींच्या कलाकृतींना व्यासपीठ
घाटकोपरमधील महाविद्यालयांत कला प्रदर्शन
घाटकोपर, ता. १७ (बातमीदार) : घाटकोपर येथील एस. पी. आर. जे. कन्या शाळा संचालित श्रीमती पी. एन. दोशी महिला महाविद्यालय तसेच डॉ. (श्रीमती) नानावती बी. एम. महिला होम सायन्स महाविद्यालय यांच्या संसाधन व्यवस्थापन आणि इंटिरियर डिझाइन विभागांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘क-ला-आकार’ आणि ‘रंगीन कलाम’ या दोन कलात्मक प्रदर्शन नुकतेच पार पडले.
प्रदर्शनाचे उद्घाटन महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉ. आशा मेनॉन यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी उपप्राचार्य डॉ. रेखा राणदिवे (होम सायन्स) आणि डॉ. मधुमिता बंदोपाध्याय (आर्ट्स) यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
प्रदर्शनाची संकल्पना व संपूर्ण मार्गदर्शन निधी दत्तानी यांनी केले. या उपक्रमात होम सायन्स आणि आर्ट्स प्रथम वर्ष तसेच होम सायन्स द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थिनींनी तयार केलेल्या विविध कलाकृती सादर करण्यात आल्या. या कलाकृती डेकोर आणि स्टायलिंग, डिझाईन आणि एस्थेटिक्स, डिझाईनचा अनुप्रयोग तसेच डिझाइन थिंकिंग या विषयांच्या अभ्यासक्रमाचा भाग होता.
कला परंपरांचा संगम
प्रदर्शनात पोर्टफोलिओ आणि उत्पादनांच्या माध्यमातून विविध कला साकारण्यात आल्या होत्या. या कलाकृतींमधून भारतीय तसेच जागतिक कला परंपरांचा संगम पाहायला मिळाला.
