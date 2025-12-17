तळा शासकीय विश्रामगृहाचे काम संथ गतीने
काम तातडीने पूर्ण करण्याची नागरिकांची मागणी
तळा, ता. १७ (बातमीदार) ः तळा नगर पंचायत हद्दीतील तहसील रस्त्यावरील धरणालगत मंजूर करण्यात आलेल्या शासकीय विश्रामगृहाच्या बांधकामाचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावे, अशी मागणी स्थानिक नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते, तसेच विविध संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
राज्य सरकारने तळा येथे आधुनिक सुविधांयुक्त शासकीय विश्रामगृह उभारण्यासाठी तीन कोटी १४ लाख ५४ हजार रुपये इतका निधी मंजूर केला आहे. या बांधकामासाठी दीड वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला होता; मात्र काम सुरू होऊन जवळपास एक वर्ष पूर्ण होत असतानाही केवळ कॉलम भरण्यापुरतेच काम झाले असून प्रत्यक्ष बांधकाम फारसे पुढे सरकलेले नाही. त्यामुळे संबंधित ठेकेदार व यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तळा तालुका हा १९९९ रोजी स्वतंत्रपणे निर्माण झाला असला तरी, आजतागायत येथे शासकीय विश्रामगृह उपलब्ध नाही. तळा हा दुर्गम तालुका म्हणून ओळखला जात असून, प्रशासकीय कामकाजासाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तसेच लोकप्रतिनिधींना येथे वास्तव्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. तालुक्याचा इतिहास छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासूनचा असून, कुडे लेणी, तळगड किल्ला, वावेहवेली धरण यांसारखी ऐतिहासिक व निसर्गसंपन्न ठिकाणे येथे आहेत. त्यामुळे अभ्यासासाठी इतिहासकार, संशोधक तसेच देशविदेशातील पर्यटक तळा तालुक्यात येत असतात. याशिवाय, तालुक्याच्या विकासासाठी मंत्रीमहोदय, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, विविध विभागांचे पदाधिकारी यांचे नियमित दौरे होत असतात; मात्र शासकीय विश्रामगृह नसल्यामुळे त्यांची मोठी गैरसोय होत असून, अनेकदा त्यांना पर्यायी व्यवस्था करावी लागत आहे. शासकीय प्रशिक्षण, बैठका व शासकीय कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठीही विश्रामगृह अत्यंत आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित ठेकेदाराने कामाचा वेग वाढवून शासकीय विश्रामगृहाचे बांधकाम तातडीने पूर्ण करावे, अन्यथा प्रशासनाने कठोर भूमिका घ्यावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
शासकीय विश्रामगृहाचे महत्त्व :
अधिकारी व लोकप्रतिनिधींच्या मुक्कामासाठी आवश्यक
पर्यटन व अभ्यास दौऱ्यांना चालना
शासकीय प्रशिक्षण व बैठकींसाठी सोय
दुर्गम तालुक्याच्या विकासासाठी आधारभूत सुविधा
