युती नको एकटे लढा
युती नको, एकटेच लढा!
भाजप कार्यकर्त्यांचे वरिष्ठांना साकडे; महायुतीच्या निर्णयामुळे इच्छुकांची गणिते कोलमडली
ठाणे, ता. १७ : राज्यात महायुती म्हणून निवडणुका लढवण्याची अधिकृत घोषणा झाली असली, तरी ठाणे भाजपमध्ये मात्र या निर्णयाविरोधात तीव्र नाराजी उफाळून आली आहे. ‘‘आम्हाला युती नको, स्वबळावरच लढा,’’ अशी आक्रमक भूमिका घेत बुधवारी (ता. १७) ठाण्यातील भाजप पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी स्थानिक आमदार व जिल्हाध्यक्षांकडे धाव घेतली. या नाराजीनाट्यामुळे ठाण्यातील महायुतीसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून ठाण्यात शिंदे सेना आणि भाजपमध्ये सातत्याने संघर्ष सुरू होता. दोन्ही पक्षांनी ‘स्वबळाचा’ नारा देत कार्यकर्त्यांना कामाला लावले होते. त्यानुसार अनेकांनी प्रभागांमध्ये मोर्चेबांधणी करून मोठी आर्थिक गुंतवणूकही केली होती, मात्र अचानक युती जाहीर झाल्याने अनेक इच्छुकांची संधी हुकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, ज्यातून हा रोष बाहेर पडला आहे.
ठाण्यातील भाजप कार्यकर्त्यांनी आमदार संजय केळकर, आमदार निरंजन डावखरे आणि शहराध्यक्ष संदीप लेले यांची भेट घेऊन लेखी निवेदने दिली. ठाण्यात भाजपची ताकद वाढलेली असताना युतीची गरज काय, असा सवाल त्यांनी केला आहे, तर काही पदाधिकाऱ्यांनी तर युती झाल्यास निवडणूक काम न करण्याचा इशाराही दिला आहे.
प्रत्येक कार्यकर्त्याला निवडणूक लढवून संधी मिळावी, अशी इच्छा असते. ‘युती नको’ ही कार्यकर्त्यांची भावना असली, तरी शेवटी वरिष्ठांचा निर्णय आम्हाला शिरसावंद्य आहे. आम्ही नाराज पदाधिकाऱ्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करू, अशी माहिती भाजपचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष संदीप लेले यांनी दिली.
राजकीय पेचप्रसंग
ठाण्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा प्रभाव असला तरी भाजपनेही गेल्या काही काळात आपली बांधणी मजबूत केली आहे. अशातच जागावाटपात भाजपला कमी जागा मिळाल्यास हा असंतोष अधिक वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आता या नाराजीवर भाजपचे वरिष्ठ नेते काय तोडगा काढतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
