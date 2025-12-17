ऐतिहासिक म्हसा यात्रेची आढावा बैठक
ऐतिहासिक म्हसा यात्रेची जय्यत तयारी
आमदार किसन कथोरे यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक; भाविकांसाठी जादा एसटी बसचे नियोजन
मुरबाड, ता. १७ (वार्ताहर) : ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातील २२६ वर्षांची वैभवशाली परंपरा असलेली ‘ऐतिहासिक म्हसा यात्रा’ अवघ्या १०-१२ दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. या यात्रेच्या नियोजनासाठी आमदार किसन कथोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच महत्त्वाची आढावा बैठक संपन्न झाली. यंदा ही यात्रा ३ जानेवारी २०२६ रोजी सुरू होत असून, भाविकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांना सतर्क राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
बैठकीत तहसीलदार अभिजित देशमुख यांनी प्रत्येक विभागाला सोपवण्यात आलेल्या जबाबदाऱ्यांचा आढावा घेतला. यात्रेच्या काळात आरोग्य, वीज, पाणी आणि रस्ते या सुविधा चोख ठेवण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. बैठकीला पोलिस उपविभागीय अधिकारी आनंद लाड, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दादासाहेब एडके, गटविकास अधिकारी डॉ. लता गायकवाड यांच्यासह म्हसा देवस्थान ट्रस्टचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
आमदार किसन कथोरे यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना जबाबदारीचे भान ठेवून काम करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, कामात कुठेही अडचण भासल्यास थेट संपर्क साधावा, त्याचे त्वरित निराकरण केले जाईल. म्हसा ग्रामपंचायतीने स्वच्छता आणि व्यवस्थेची विशेष जबाबदारी पार पाडावी, असे आवाहन त्यांनी केले. बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संजय कोरडे, मुख्याधिकारी मनोज म्हसे, सरपंच जया घागस, माजी जिल्हा परिषद सदस्य उल्हास बांगर, म्हसा देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष बाळू पष्टे आणि विविध खात्यांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
एसटी बसची सुविधा :
भाविकांच्या सोयीसाठी मुरबाड आगाराने चांगल्या स्थितीतील बस उपलब्ध कराव्यात. यात्रेत कमी पडू नये म्हणून मी स्वतः अजून ५ ते १० जादा गाड्या उपलब्ध करून देणार आहे.
यात्रेची ठळक वैशिष्ट्ये :
परंपरा : २२६ वर्षांपासून सुरू असलेला ऐतिहासिक उत्सव.
आरोग्य : यात्रा परिसरात २४ तास वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध राहणार.
सुरक्षा : पोलिस प्रशासन आणि सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून यात्रेवर विशेष लक्ष.
वाहतूक : मुरबाड आगाराकडून जादा बसचे नियोजन.
