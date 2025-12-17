माजी विद्यार्थ्यांकडून शाळेला वॉटर प्युरिफायर भेट
माजी विद्यार्थ्यांकडून शाळेला वॉटर प्युरिफायर भेट
१९७५ च्या अकरावी बॅचचा स्तुत्य उपक्रम
मुरुड, ता. १७ (बातमीदार) : जंजिरा विद्या मंडळ संचालित सर एस. ए. हायस्कूल येथील सन १९७५ च्या अकरावी बॅचच्या माजी विद्यार्थ्यांकडून नुकताच शाळेसाठी वॉटर प्युरिफायर भेट देण्यात आला. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.
या वॉटर प्युरिफायरचे उद्घाटन जंजिरा विद्या मंडळाचे सचिव उल्हास चौलकर यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून व फित कापून करण्यात आले. या वेळी जंजिरा विद्या मंडळाच्या उपाध्यक्षा प्रतिभाताई जोशी, संचालक मंडळाचे सदस्य उदय दांडेकर, हायस्कूलचे पर्यवेक्षक भास्कर मोरे, माजी मुख्याध्यापक व त्या बॅचचेच विद्यार्थी उदय गद्रे यांच्यासह मोहन पाटील, गणेश सुकाळे, उदय खोत, उदय चौलकर, पांडुरंग आगरकर, दिप्ती दांडेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
सध्या शाळांना शासनाकडून अनुदान उपलब्ध नाही तसेच शिक्षक भरतीही बंद असल्याने शाळा चालवताना संचालक मंडळास अनेक अडचणी येत आहेत. देशाच्या भावी पिढी घडविणाऱ्या शिक्षण क्षेत्राकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे मत प्रतिभाताई जोशी यांनी व्यक्त केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.