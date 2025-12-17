सातत्याने आगी लावण्याच्या प्रकारामुळे निसर्ग संपदा नष्ट
उरणमधील निसर्ग संपदा नष्ट होण्याच्या मार्गावर
सातत्याने आगी लावण्याचे प्रकार
उरण, ता. १७ (वार्ताहर) ः निसर्ग संपदेची राख करण्याचा डाव सध्या सर्वच ठिकाणी समाजकंटकांकडून सुरू असलेला दिसत आहे. रानसई मार्गाकडे जाणाऱ्या चांदायली वाडी परिसरात सरकारने लाखो रुपये खर्च करून वृक्षलागवड केली होती, परंतु येथे लावलेल्या आगीमुळे वृक्ष संपदा नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे अशा समाजकंटकांचा बंदोबस्त करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी निसर्ग मित्रांकडून होत आहे.
रानसई रोड मार्गावरील चांदायली आदिवासी परिसरात सरकार आणि निसर्ग मित्रांकडून मोठ्या प्रमाणात सागाची आणि इतर वृक्षांची लागवड केली होती. त्याचप्रमाणे जंगली झाडांचीही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, मात्र या परिसरात सातत्याने वृक्षतोड आणि वणवे लावण्याच्या प्रकारात वाढ होताना दिसत आहे. यामुळे निसर्ग संपत्तीचा ऱ्हास होऊ लागला आहे. यासोबतच येथील प्राणी आणि पक्षी यांची अंडी नष्ट होऊ लागली आहेत. यामुळे वन्यप्राण्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. एकीकडे, शासनाकडून कोट्यवधी रुपये खर्चून वृक्षलागवड आणि संवर्धन केले जात आहे, मात्र काही समाजकंटक सरकारच्या या संकल्पनेला ब्रेक लावण्याचे काम करत आहेत, मात्र याकडे येथील वन विभागाचेही दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. दरम्यान, वन विभागाने समाजकंटकांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
दुर्मिळ जाती नष्ट होण्याची भीती
चिरनेर, रानसई परिसरात सातत्याने आगी लावल्या जात आहेत. त्यामुळे शासनाने आणि सामाजिक संस्थांनी निसर्ग वाढण्यासाठी केलेली मेहनत वाया जात आहे. आगीमुळे सरपटणारे प्राणी, पक्षी व त्यांची अंडी जळून राख होतात. त्यामुळे दुर्मिळ जाती नष्ट होण्याची भीती निर्माण झाली आहे, असे वन्यजीव निसर्ग संरक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष काशिनाथ खारपाटील यांनी म्हटले आहे.
आमचे सातत्याने लक्ष असते. आग लागल्यास आम्ही स्थानिकांच्या मदतीने ती तातडीने विझविण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु आम्हाला तो समाजकंटक मिळत नाही. असे कोणी आढळून आल्यास कडक कारवाई केली जाईल.
ज्ञानेश्वर दिविलकर, वनपाल, चिरनेर विभाग
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.