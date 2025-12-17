जनवादी महिला संघटनेचा आक्रमक इशारा
आशासेविकांच्या अपमानाप्रकरणी
जनवादी महिला संघटना आक्रमक
कासा, ता. १७ (बातमीदार) : डहाणू तालुक्यातील वाकी येथील आदिवासी आशासेविकांचा जातीवाचक शब्दांत अपमान केल्याच्या प्रकरणात पोलीस प्रशासनाकडून होत असलेल्या दिरंगाईविरोधात अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेने आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. ठाणे–पालघर जिल्हा कमिटीच्या वतीने मंगळवारी (ता. १६) उपविभागीय पोलीस अधिकारी डहाणू यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. या निवेदनात दि. २६ डिसेंबरला सकाळी १० वाजता उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
आशा पर्यवेक्षिका सुजिता बारी यांनी १ व ८ डिसेंबर रोजी चार आशासेविकांना जातीवाचक शिवीगाळ करून अपमानित केल्याची तक्रार आहे. या संदर्भात ९ डिसेंबर रोजी पोलीस प्रशासनाकडे तक्रार अर्ज देऊनही पोलिसांनी अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई केली नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. पोलीस जाणीवपूर्वक मूळ विषयाकडे दुर्लक्ष करत असल्याची भावना पीडित महिलांनी व्यक्त केली आहे. दोषींवर कडक कारवाई करून कायद्याचा धाक निर्माण करावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
दरम्यान, आदिवासी समाजावर होणाऱ्या अन्यायाकडे पोलीस गांभीर्याने पाहत नाहीत. जर २६ डिसेंबरच्या आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला, तर त्याला पूर्णपणे पोलीस प्रशासन जबाबदार असेल, असा स्पष्ट इशारा संघटनेच्या ठाणे–पालघर जिल्हाध्यक्षा लहानी दौडा यांनी दिला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.