उघड्या गटारामुळे अपघाताचा धोका
बदलापूर, ता. १७ (बातमीदार) : बदलापूर पूर्व-पश्चिमेला जोडणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाच्या भुयारी मार्गातून पूर्वेकडे येताच कात्रप, रेल्वे स्थानक, नगरपालिका तसेच पश्चिम परिसरात जाणाऱ्या मुख्य चौकाजवळ झाकण नसलेले गटार उघडे पडले आहे. हे गटार रस्त्याच्या अगदी वळणावर असल्याने भुयारी मार्गात होणाऱ्या प्रचंड वाहतुकीत वाहनचालकांना त्याचा अंदाजच येत नाही. विशेषतः रात्रीच्या वेळी किंवा पावसाळ्यात पाणी साचल्यावर हे गटार नजरेस न पडल्याने अपघातांचा धोका अधिकच वाढत आहे.
या ठिकाणी दुचाकी घसरणे, रिक्षांची चाके गटारात अडकणे, तसेच चारचाकी वाहनांना अचानक ब्रेक मारावे लागणे, असे प्रसंग घडण्याची भीती वाहनचालक व्यक्त करत आहेत. आतापर्यंत मोठी दुर्घटना टळली असली, तरी भविष्यात गंभीर अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या मार्गावरून दररोज शालेय विद्यार्थ्यांच्या रिक्षा, खासगी वाहने, दुचाकी तसेच मालवाहू वाहनांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असते. त्यामुळे लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक व सामान्य प्रवासी यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. स्थानिक नागरिक व वाहनचालकांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
प्रशासनाकडे मागणी
वारंवार तक्रारी करूनही पालिकेकडून कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने नागरिकांमध्ये संताप वाढत आहे. अपघात होऊन जीवितहानी होण्याची वेळ येण्यापूर्वी प्रशासनाने तातडीने या गटारावर मजबूत झाकण बसवावे, रस्त्यावर योग्य ठिकाणी चेतावणी फलक व प्रतिबिंबक पट्टे लावावेत, तसेच भुयारी मार्ग परिसरात वाहतूक सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी ठाम मागणी वाहनचालक, पालक आणि स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
