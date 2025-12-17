बदलापूर स्थानकातील सरकते जिने बंद
बदलापूर, ता. १७ (बातमीदार) : रेल्वे स्थानकावर बसविण्यात आलेले सरकते जिने सध्या बंद अवस्थेत असल्याने रात्री उशिरा मुंबईहून बदलापूरला येणाऱ्या प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे. विशेषतः फलाट क्रमांक दोनवरील सरकता जिना बंद असल्यामुळे प्रवासी, ज्येष्ठ नागरिक; तसेच दिव्यांगांना जिने चढताना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
बदलापूर स्थानकात काही वर्षांपासून अद्ययावतीकरणाचे काम सुरू आहे. त्याअंतर्गत उद्वाहक आणि सरकते जिने उभारण्यात आले आहेत. मात्र, या कामादरम्यान अनेक ठिकाणी जिने कमी करण्यात आल्याने प्रवाशांचे सरकत्या जिन्यांवरील अवलंबित्व वाढले आहे. अशा परिस्थितीत सरकते जिनेच बंद राहिल्याने प्रवाशांचा संताप वाढत आहे. दरम्यान, फलाट क्रमांक एकच्या मध्यभागी असलेले जिने तोडून तेथे उद्वाहक उभारण्याचे काम सुरू आहे. त्यात आता सरकते जिनेही बंद असल्याने या सुविधांचा नेमका उपयोग कधी होणार, असा प्रश्न प्रवाशांकडून उपस्थित केला जात आहे. स्वयंचलित जिन्यांच्या पायऱ्यांमधील अंतर अधिक असल्याने ज्येष्ठ व दिव्यांग नागरिकांना उंच पायऱ्या चढताना अडचणी येत असून याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
प्रवाशांच्या मागण्या
कोट्यवधी रुपयांचा महसूल रेल्वे प्रशासनाला देणाऱ्या बदलापूरच्या प्रवाशांना मूलभूत सुविधा मिळत नाही. सरकते जिने व उद्वाहक या सुविधा सातत्याने कार्यान्वित ठेवण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी प्रवाशांनी केली आहे. तसेच फलाट क्रमांक एक व दोन दरम्यान उभारण्यात आलेले कुंपण काढून टाकावे, अशी मागणीही जोर धरू लागली आहे.
रात्रीच्या वेळेस स्थानकावर प्रवाशांची मोठी गर्दी असते. उपलब्ध जिने कमी असल्याने प्रवासी सरकत्या जिन्यांचा वापर करण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, हे जिनेच बंद असल्याने त्यांचा वापर नेमका कधी करायचा, असा सवाल उपस्थित होत आहे. बदलापूरकर प्रवाशांकडून मिळणाऱ्या महसुलाच्या तुलनेत सुविधा अपुऱ्या असल्याने रेल्वे प्रशासनाने तातडीने लक्ष देऊन सरकते जिने व उद्वाहक कायमस्वरूपी सुरू ठेवावेत.
- किरण तेलगोटे, प्रवासी
बदलापूर : स्थानकातील सरकते जिने बंद असल्याने प्रवाशांची गैरसोय होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.