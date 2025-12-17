वाशीत अंमली पदार्थचा मोठा साठा जप्त
वाशीत अमली पदार्थांचा मोठा साठा जप्त
नायजेरियन नागरिक टास्क फोर्सच्या जाळ्यात
नवी मुंबई, ता. १७ (वार्ताहर) : अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्यांविरोधात कोकण कृती विभागाच्या अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सने (एएनटीएफ) मोठी कारवाई करत मेफेड्रॉन व एमडीएमए या घातक अमली पदार्थांचा मोठा साठा जप्त केला आहे. या कारवाईत टास्क फोर्सने एका नायजेरियन नागरिकाला अटक करून २१ लाख रुपये किमतीचे अमली पदार्थ जप्त केले.
अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सचे अधिकारी व अंमलदार वाशीत गस्तीवर असताना सोमवारी रात्री साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास ही कारवाई करण्यात आली. यामध्ये गेलजीभाई गोपाळ पटेल चौक, पाम बीच रोड येथे एक परदेशी नागरिक एका स्कूटरजवळ संशयास्पदरीत्या उभा असल्याचे आढळून आले. या वेळी त्याला पोलिसांची चाहूल लागताच त्याने स्कूटर घटनास्थळी सोडून अंधाराचा फायदा घेत पळ काढला. पाठलागादरम्यान आरोपीने रस्त्यालगतच्या गटारात उडी मारून पलायन केले.
आरोपी पसार झाला असला तरी पोलिसांनी त्याच्या स्कूटरची झडती घेतली असता, या स्कूटरच्या डिक्कीतून सुमारे १७ लाख रुपये किमतीची ७० ग्रॅम वजनाची एमडी पावडर तसेच १२० एमडीएमए गोळ्या असा अमली पदार्थांचा साठा आढळून आला. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर टास्क फोर्सच्या पथकाने माहितीच्या आधारे फरार आरोपीचा शोध घेतला असता, तो कोपरखैरणे परिसरात राहत असल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर टास्क फोर्सने कोपरखैरणे येथील अनेय किंगस्ले चिनेडु (४०) या नायजेरियन नागरिकाला ताब्यात घेतले. आरोपीच्या राहत्या घराची झडती घेतली असता त्याच्या घरातून सुमारे चार लाख रुपये किमतीची १४ ग्रॅम एमडी पावडर तसेच २३ ग्रॅम वजनाच्या ४० एमडीएमए गोळ्या असा अतिरिक्त अमली पदार्थांचा साठा आढळून आल्याची माहिती अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सचे पोलिस उपअधीक्षक रामचंद्र मोहिते यांनी दिली.
