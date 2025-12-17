सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध
अंबरनाथच्या दळणवळणात मेट्रोमुळे क्रांती : देवेंद्र फडणवीस
अंबरनाथ/बदलापूर, ता. १७ : नगरपालिका निवडणुकीत गुंडगिरीला स्थान न देता सुशिक्षित आणि पारदर्शक नेतृत्व निवडण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अंबरनाथ येथील जाहीर सभेत केले. ‘हिशोब ठेवणारा नगराध्यक्ष असेल, तर विकासही पारदर्शक होईल,’ असा टोला त्यांनी नाव न घेता शिवसेना शिंदे गटाला लगावला. गुंडगिरीमुक्त, पारदर्शक आणि विकासाभिमुख नगरपालिका हवी असल्यास नगराध्यक्षासह सर्व नगरसेवक भाजपचे निवडून देण्याचे आवाहन करत, पुढील पाच वर्षे अंबरनाथकरांची जबाबदारी आपलीच असल्याचा विश्वास या वेळी फडणवीस यांनी व्यक्त केला. सोबतच अंबरनाथच्या विकासासाठी सर्वांगीण कटिबद्ध असून, मेट्रो-१४मुळे दळणवळणात क्रांती घडेल, असा दावाही त्यांनी केला.
अंबरनाथ (पूर्व) येथील गावदेवी मैदान येथे नगरपालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रचार सभेला संबोधताना फडणवीस म्हणाले की, ‘कांजूरमार्ग ते अंबरनाथ दरम्यानच्या मेट्रो-१४चे काम येत्या चार महिन्यांत सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे अंबरनाथ थेट मुंबईच्या मेट्रो नेटवर्कशी जोडले जाईल. याशिवाय, कल्याण-बदलपूर रेल्वेमार्गाचे विस्तारीकरण, १५ डब्यांच्या लोकलची मागणी आणि आगामी तीन वर्षांत सर्व लोकल गाड्यांचे वातानुकूलित डब्यांमध्ये रूपांतर करून प्रवाशांना घामाघूम प्रवासातून कायमची मुक्ती देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. विशेष म्हणजे, वातानुकूलित प्रवासासाठी सर्वसामान्यांच्या खिशावर कोणताही अतिरिक्त भार टाकला जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या वेळी सभेला भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, प्रदेश महिला अध्यक्ष चित्रा वाघ, वनमंत्री गणेश नाईक, आमदार किसन कथोरे, कुमार आयलानी, उमेदवार, कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, ‘अंबरनाथ हे केवळ मुंबईचे प्रवेशद्वार नसून भगवान शिवशंकराच्या प्राचीन मंदिरामुळे या शहराला एक वेगळी आध्यात्मिक ओळख लाभली आहे. गेल्या सात दशकांत शहरांच्या नियोजनाकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे कचरा, सांडपाणी, आरोग्य आणि पाणीटंचाईसारखे प्रश्न निर्माण झाले, मात्र २०१४ नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली शहरांना विकासाचे इंजिन मानून ‘स्मार्ट सिटी’ आणि ‘अमृत’सारख्या योजनांच्या माध्यमातून हजारो कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.’
