महाराष्ट्राचा कबड्डीचा अंतिम संघ जाहीर
महाराष्ट्र कुमार-कुमारी कबड्डी संघ जाहीर
बोर्डी, ता. १८ (बातमीदार) : पुणे जिल्ह्यातील बोपखेल येथे २५ ते २९ नोव्हेंबर दरम्यान पार पडलेल्या ५१व्या कुमार-कुमारी राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पर्धेतून महाराष्ट्राचा अंतिम कबड्डी संघ बुधवारी (ता. १७) जाहीर करण्यात आला. पालघर जिल्ह्यातील बोर्डी येथे आयोजित करण्यात आलेल्या सराव शिबिरानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनचे सहकार्यवाह मदन गायकवाड, पालघर जिल्हा सचिव मनोज ठाकूर आणि निवड समिती सदस्य राजेंद्र साळुंखे, अंबादास गायकवाड, महेंद्र वानखेडे आणि प्रशिक्षक रवींद्र ढगे उपस्थितीत संघाची घोषणा झाली. निवड झालेला हा संघ पश्चिम बंगाल येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेसाठी सज्ज झाला असून, लवकरच तिथे रवाना होणार आहे.
-------------
महाराष्ट्राचा संघ
संजना भोईर, ग्रीष्मा वनारसे, अक्षया पाटील (पालघर जिल्हा), वैभवी जाधव, सानिका वाकसे (पुणे ग्रामीण), श्वेता सावंत, सिद्धी गायकवाड (पिंपरी-चिंचवड), वैष्णवी काळे (अहिल्यानगर), प्रांजली थेटे (पुणे शहर), सेरेना म्हसकर (मुंबई उपनगर), श्रावणी पाटील (रायगड), समृद्धी महांगडे (ठाणे शहर), सानिका पाटील (सांगली), कल्याणी शिंदे (जालना), प्रशिक्षक रवींद्र ढगे (जालना) व व्यवस्थापक वैशाली सावे (पालघर)
