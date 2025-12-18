अंधेरी सब-वेच्या वळणावर मृत्यूचा सापळा; उघड्या गटारामुळे प्रवाशांचा जीव धोक्यात,पालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष; तातडीने दुरुस्ती करण्याची नागरिकांची मागणी
अंधेरी सब-वेच्या वळणावर मृत्यूचा सापळा
उघड्या गटारामुळे प्रवाशांचा जीव धोक्यात; पालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष, तातडीच्या दुरुस्तीची नागरिकांची मागणी
जोगेश्वरी, ता. १८ (बातमीदार) ः अंधेरी पश्चिम येथील एस. व्ही. रोडवरील अंधेरी सब-वेच्या वळणावर असलेल्या मुख्य भूमिगत गटाराचे (मॅनहोल) झाकण गेल्या अनेक महिन्यांपासून उघडे असल्याने येथे अपघाताचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. पावसाळ्यात पाणी साचू नये, या कारणास्तव उघडण्यात आलेले हे झाकण पावसाळा संपूनही अद्याप पूर्ववत न केल्याने पालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षावर तीव्र टीका होत आहे.
अंधेरी सब-वेचा हा परिसर अत्यंत वर्दळीचा असून येथून सतत वाहनांची, तसेच पादचाऱ्यांची ये-जा सुरू असते; मात्र या भागात पादचाऱ्यांसाठी फुटपाथची सोय नसल्याने नागरिकांना नाइलाजाने मुख्य रस्त्यावरूनच चालावे लागते. त्यातच रस्त्याच्या वळणावरच हे उघडे गटार असल्यामुळे येणाऱ्या-जाणाऱ्या प्रवाशांना ते दुरून दिसून येत नाही. परिणामी, विशेषतः रात्रीच्या वेळी किंवा गर्दीच्या तासांत येथे गंभीर अपघात होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पावसाळी पाण्याचा निचरा व्हावा, यासाठी हे झाकण तात्पुरते उघडण्यात आले होते; मात्र अनेक महिने उलटूनही महापालिकेच्या के-पश्चिम विभागाकडून याबाबत कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. प्रशासनाने एखादा मोठा अपघात घडण्याची वाट न पाहता हे गटार तत्काळ झाकावे, अशी ठाम मागणी स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
आता या गंभीर समस्येकडे पालिकेचा के-पश्चिम विभाग गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने दुरुस्ती करणार का, याकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
