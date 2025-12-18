राजकीय हालचालींना वेग
राजकीय हालचालींना वेग
महापालिका निवडणूक कार्यक्रमाची अधिसूचना जाहीर
उल्हासनगर, ता. १८ (वार्ताहर) : साडेतीन वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर अखेर उल्हासनगरच्या राजकारणाला गती मिळाली असून शहरातील बहुप्रतीक्षित महापालिका निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार उल्हासनगर महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूक २०२५-२६चा सविस्तर कार्यक्रम जाहीर केला असून, जानेवारी २०२६ मध्ये मतदारांना आपला कौल देण्याची संधी मिळणार आहे. आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी ही अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याने राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे.
उल्हासनगर महापालिकेचा कार्यकाळ ५ एप्रिल २०२२ रोजी संपल्यानंतर शहरात प्रशासकीय राजवट सुरू होती; मात्र आता नव्या लोकप्रतिनिधींची महापालिका स्थापन होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार उल्हासनगर महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूक २०२५-२६ साठी अधिकृत निवडणूक कार्यक्रम अधिसूचित करण्यात आला आहे.
महापालिका आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, मतदार यादी ग्राह्य धरण्याचा दिनांक १ जुलै २०२५ निश्चित केला आहे. उमेदवारांसाठी नामनिर्देशनपत्रे दाखल करण्याची प्रक्रिया २३ डिसेंबर ते २९ डिसेंबर या कालावधीत सकाळी ११ ते दुपारी ३ या वेळेत होणार असून, २५ आणि २८ डिसेंबर या दिवशी नामनिर्देशन स्वीकारले जाणार नाहीत.
३१ डिसेंबरला अर्जांची छाननी
नामनिर्देशनपत्रांची छाननी ३१ डिसेंबर रोजी सकाळी ११ वाजल्यापासून करण्यात येणार आहे. वैध उमेदवारांची यादी त्यानंतर तत्काळ जाहीर होणार असून, उमेदवारांना २ जानेवारी २०२६ पर्यंत नामनिर्देशनपत्रे मागे घेण्याची संधी दिली जाणार आहे. निवडणूक चिन्ह वाटप व अंतिम उमेदवारांची यादी ३ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
प्रचारासाठी कमी कालावधी
मतदान १५ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत होणार असून, मतमोजणी व निकाल १६ जानेवारीला सकाळी १० वाजल्यापासून जाहीर केला जाणार आहे. त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होताच शहरातील राजकीय पक्ष, इच्छुक उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांमध्ये हालचालींना वेग आला आहे. प्रचारासाठी अल्प कालावधी मिळणार असल्याने यंदाची महापालिका निवडणूक चुरशीची आणि निर्णायक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.