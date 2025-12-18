एमएमआर क्षेत्रात मोहीम
एमएमआर क्षेत्रात मोहीम
बेकायदा बांधकामांवर हातोडा पडणार
पालघर, ता. १८ ः झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत पुनर्वसन वसाहती एमएमआरडीएने विकसित केल्या आहेत. या वसाहतींमधील बेकायदा बांधकामे पाडण्यात येणार असून मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड पालघर जिल्ह्यात निष्कासनाची कारवाई होणार आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशाच्या (एमएमआर) परिघातील बेकायदा अतिक्रमणे काढण्याच्या दृष्टीने मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाने पाऊल उचलले आहे. बेकायदा बांधकामे काढण्यासाठी यंत्रसामग्री, मनुष्यबळ पुरवठा करण्याचे आवेदन प्राधिकरणाने दिले आहे. याअंतर्गत निविदाकारांचे एक पॅनेल तयार करण्यात येणार आहे. तसेच ५ जानेवारी २०२६ पर्यंत निविदा भरण्याची अंतिम तारीख आहे. या कारवाईकरिता ट्रेलर, जेसीबी, ट्रक, पोकलेन, काँक्रीट ब्रेकर, डम्पर, व्हिडिओ चित्रीकरण, हलकी आणि अवजड वाहने नेणारी टोइंग व्हॅन, गॅस कटर अशा यंत्र सामग्रीसह मनुष्यबळ लागणार आहे.
------------------------------
विशेष नियोजन
वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वडाळा ट्रक टर्मिनस, ओशिवरा जिल्हा केंद्र, छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड क्षेत्र, कल्याण विकास केंद्रातील १० गावे, भिवंडीतील ६० गावे, रायगड जिल्ह्यातील एनटीडीए, पालघर जिल्ह्यातील अधिसूचित क्षेत्रांसाठी विशेष नियोजन केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.