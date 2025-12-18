उल्हासनगरचा कुख्यात गुंड जेरबंद
उल्हासनगरचा कुख्यात गुंड जेरबंद

उल्हासनगरचा कुख्यात गुंड जेरबंद
एमपीडीएअंतर्गत नाशिक कारागृहात रवानगी
उल्हासनगर, ता. १८ (वार्ताहर) : उल्हासनगर परिसरात दहशत माजवणाऱ्या गुन्हेगारी टोळ्यांवर पोलिसांनी आता कठोर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. ठाणे पोलिस आयुक्तांच्या आदेशानुसार, एमपीडीए कायद्यांतर्गत कुख्यात गुंड तुषार ऊर्फ गोट्या संतोष गोडांबेला स्थानबद्ध करून त्याची थेट नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे स्थानिक गुन्हेगारांचे धाबे दणाणले आहेत.

विठ्ठलवाडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत गुन्हेगारी कारवाया करणाऱ्या तुषार गोडांबे (वय १९) याच्याविरुद्ध अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. त्याच्या वाढत्या दहशतीचा विचार करून ठाणे पोलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांनी शुक्रवारी (ता. १२) त्याला एमपीडीएअंतर्गत स्थानबद्ध करण्याचे आदेश दिले होते.

पोलिस उपायुक्त सचिन गोरे आणि सहाय्यक पोलिस आयुक्त अमोल कोळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली विठ्ठलवाडी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अशोक कोळी यांनी आरोपीला पकडण्यासाठी विशेष पथक तैनात केले होते. पोलिसांनी उल्हासनगर परिसरात सापळा रचून तुषार ऊर्फ गोट्याला ताब्यात घेतले. त्यानंतर बुधवारी (ता. १७) पोलिस उपनिरीक्षक बंकटस्वामी दराडे, चंद्रकांत गायकवाड आणि सागर मोरे यांच्या पथकाने सर्व कायदेशीर सोपस्कार व वैद्यकीय तपासणी पूर्ण करून आरोपीला नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात दाखल केले.

