भरधाव कंटेनर नदीत कोसळला
तवा-चिंचपाडा पुलावर अपघात; मनुष्यहानी नाही
कासा, ता. १८ (बातमीदार)ः मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर तवा-चिंचपाडाला जोडणाऱ्या पुलावरून भरधाव कंटेनर नदीत कोसळला. गुरुवारी (ता. १८) सकाळी दहाच्या सुमारास झालेल्या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.
मुंबईहून गुजरातकडे प्लॅस्टिक पावडर घेऊन जाणाऱ्या कंटेनरवर अनियंत्रित झाल्याने थेट पुलावरून नदीत कोसळला. ज्वलनशील उत्पादने असल्याने आग लागण्याचा धोका निर्माण झाला होता. घटनेची माहिती मिळताच महामार्ग तसेच कासा पोलिस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. डहाणू येथील अग्निशमन दलालाही या वेळी पाचारण करण्यात आले होते. दीड तासांच्या बचावानंतर मदतकार्य सुरू करण्यात आले. या अपघातात नशीब बलवत्तर ठरल्याने कंटेनरचालकाला कोणतीही दुखापत झालेली नाही. अपघातानंतर पुलाची सुरक्षितता तपासण्यासाठी काही काळ वाहतूक थांबवण्यात आली होती. त्यामुळे महामार्गावर वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती; मात्र काहीवेळातच वाहतूक पूर्ववत झाली.
