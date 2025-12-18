मलनिःसारण प्रक्रिया केंद्रातील दुर्गंधीमुळे खारघरवासीय त्रस्त
मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्रातील दुर्गंधीमुळे खारघरवासीय त्रस्त
खारघर, ता. १८ (बातमीदार) ः खारघर सेक्टर १५ परिसरालगत सिडकोने उभारलेल्या मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्रातून सतत पसरणाऱ्या तीव्र दुर्गंधीमुळे परिसरातील शालेय विद्यार्थी, शिक्षक तसेच रहिवासी नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. या दुर्गंधीमुळे आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्या असून, तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी मनसेचे पदाधिकारी गणेश बनकर यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, सिडको प्रशासन आणि पनवेल महापालिकेकडे पत्राद्वारे केली आहे.
खारघर सेक्टर १५, १६ व १८ या परिसरात डीव्हीस पब्लिक स्कूल, केपीसी स्कूल, व्हिबग्योर स्कूल तसेच संजीवनी इंटरनॅशनल स्कूल अशा नामांकित शाळा असून, या भागात सुमारे ४० हजारांहून अधिक नागरिक वास्तव्यास आहेत. मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्राच्या आसपासच घरकुल, स्पॅगेटी, वास्तुविहार, सेलिब्रेशन यांसारख्या सिडकोच्या वसाहती असल्याने, दुर्गंधीचा फटका मोठ्या प्रमाणात बसत आहे. या दुर्गंधीमुळे विद्यार्थ्यांना श्वसनाचा त्रास, डोकेदुखी, मळमळ यांसारख्या समस्या जाणवत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. काही वर्षांपूर्वीही परिसरातील गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी या प्रश्नाबाबत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि पनवेल महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्या वेळी काही प्रमाणात दुर्गंधी कमी झाली होती, मात्र हिवाळा सुरू होताच पुन्हा दुर्गंधी तीव्र झाली असून, नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे, असा आरोप करण्यात येत आहे. याप्रकरणी केपीसी शाळेशी संपर्क साधला असता, सकाळ व सायंकाळच्या वेळेत पसरणाऱ्या दुर्गंधीमुळे विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे सिडको प्रशासनाने मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्राची कार्यपद्धती तपासून तांत्रिक सुधारणा, दुर्गंधी नियंत्रण उपाय आणि नियमित देखभाल तातडीने करावी, अशी जोरदार मागणी परिसरातील नागरिकांकडून होत आहे.
