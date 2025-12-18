भाजप, शिंदेसेनेत ‘काँटे की टक्कर’
भाजप, शिंदेसेनेत ‘कांटे की टक्कर’
महायुती असूनही महापौरपदासाठी चुरस; पक्षीय बलाबल समसमान
वाशी, ता. १८ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत महायुतीतील भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यातच ‘कांटे की टक्कर’ रंगण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसू लागली आहेत. २०१५ प्रमाणेच यंदाही १११ जागांसाठी निवडणूक होणार असून, सध्याच्या स्थितीत भाजप आणि शिंदे गटाकडे प्रत्येकी सुमारे ५२ नगरसेवकांची ताकद आहे. त्यामुळे महापालिकेवर महायुतीचा झेंडा फडकण्याची शक्यता असली, तरी महापौरपदासाठी भाजप आणि शिंदेसेना यांच्यातच खरी चुरस होणार, हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे.
नवी मुंबई महापालिकेवर गणेश नाईक यांनी विविध पक्षांच्या माध्यमातून दीर्घकाळ सत्ता राखली आहे. २०१५ च्या निवडणुकीत मोदी लाट असतानाही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून त्यांनी महापालिकेवर आपली पकड कायम ठेवली होती, मात्र २०१९ मध्ये पालिका निवडणुकीपूर्वीच त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत ४७ नगरसेवकांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर २०२० मध्ये अपेक्षित असलेल्या महापालिका निवडणुका कोरोनामुळे लांबणीवर पडल्या. याच काळात शिवसेनेत फूट पडली आणि २३ नगरसेवकांनी एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला पाठिंबा दिला. मागील साडेतीन वर्षांत शिंदे गटाने उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट आणि काँग्रेसमधील तब्बल २९ माजी नगरसेवकांना आपल्या गटात प्रवेश देत नवी मुंबईत भक्कम पाय रोवले. त्यामुळे सध्या शिंदे गटाकडेही ५२ नगरसेवकांची ताकद असल्याने त्यांनीही महापालिकेवर आपलाच झेंडा फडकवण्याची तयारी सुरू केली आहे.
इच्छुक उमेदवारांचे पत्ते कट
भाजपचे विद्यमान मंत्री गणेश नाईक आणि आमदार मंदा म्हात्रे यांच्यातील दुरावा कमी झाल्याने भाजपही अधिक आक्रमक झाला आहे. महायुती झाली तर जागावाटप समसमान होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, मात्र महायुती झाल्यास अनेक इच्छुक उमेदवारांचे पत्ते कट होणार असल्याने ते पर्यायी राजकीय शक्यतांचीही चाचपणी करत असल्याची चर्चा आहे. महायुती होणार की नाही, याबाबत पक्षश्रेष्ठी काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महापालिका निवडणुकीतील राजकीय चित्र
२०१५ चे पक्षीय बलाबल :
राष्ट्रवादी काँग्रेस - ५२
शिवसेना - ३८
काँग्रेस - १०
भाजप - ७
इतर - ३
एकूण : १११
सध्याचे पक्षीय बलाबल :
भाजप - ५४
शिवसेना (शिंदे गट) – ५२
शिवसेना (उबाठा) – २
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) – २
राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) – १
काँग्रेस - ०
एकूण : १११
