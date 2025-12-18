नूतन वर्ष भेटकार्ड बनविणे स्पर्धेचे आयोजन
मालाड, ता. १८ (बातमीदार) ः जॉय सामाजिक संस्थेच्या वतीने येणाऱ्या २०२६ नूतन वर्षाच्या निमित्ताने स्वहस्ते भेटकार्ड (ग्रीटिंग कार्ड) बनविण्याची स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी जुन्या व टाकावू वस्तूंचा वापर करून पर्यावरणपूरक पद्धतीने आकर्षक भेटकार्ड स्वहस्ते तयार करायचे आहे.
या कार्डवर आपल्या वडिलांप्रती एखादी चारोळी, ५० शब्दांत भावना व्यक्त करणारा मजकूर किंवा छोटी कविता स्वहस्ते लिहून त्याचा उल्लेख करणे बंधनकारक आहे. सर्जनशीलता, कल्पकता आणि भावनिक आशय या निकषांवर स्पर्धेचे परीक्षण करण्यात येणार आहे. स्पर्धेसाठी तयार केलेले भेटकार्ड पाठविण्याची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०२५ अशी निश्चित करण्यात आली आहे. सहभागी स्पर्धकांनी आपले कार्ड जॉय सामाजिक संस्था, मुंबई येथे संस्थापक अध्यक्ष गणेश हिरवे, २/१२, पार्वती निवास, रामनगर, बांद्रेकरवाडी, जोगेश्वरी (पूर्व), मुंबई-४०००६० या पत्त्यावर फक्त कुरिअर किंवा स्पीड पोस्टने पाठवावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. स्पर्धेसाठी प्रथम तीन क्रमांकांना तसेच दोन उत्तेजनार्थ बक्षिसे देण्यात येणार आहेत. अधिक माहितीसाठी ९९२०५८१८७८ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन संस्थेच्या वतीने समन्वयक वैभव पाटील यांनी केले आहे.
